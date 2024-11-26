Дороги ведут на СВО

Бывший начальник ГКУ «Управление автомобильных дорог» Вячеслав Данилов, обвиняемый в получении взяток от девелоперов на 12,1 млн руб., заключил контракт с Минобороны и отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО). В связи с этим производство по его уголовному делу приостановлено. Кроме того, он ключевой фигурант в уголовном деле бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василия Старкова, обвиняемого в получении взятки на 4 млн руб. По данным «Ъ-Урал», после вынесения приговора экс-министр тоже отправится на фронт.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Как сообщили «Ъ-Урал» в Октябрьском районном суде Екатеринбурга, бывший начальник ГКУ «Управление автомобильных дорог» Вячеслав Данилов, обвиняемый во взяточничестве, заключил контракт с Минобороны и отправился в зону проведения СВО. «Производство приостановлено на основании п. 5 ч 1 ст. 238 УПК РФ в связи с ходатайством военного комиссара Свердловской области о приостановлении производства по уголовному делу, Данилов заключил контракт»,— рассказали в пресс-службе суда.

Вячеславу Данилову предъявлено обвинение по двум эпизодам по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере) и по четырем эпизодам по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, Вячеслав Данилов, «в компетенцию которого входило заключение контрактов, проверка хода и качества выполняемых работ и используемых подрядчиком материалов, досрочное принятие и оплата работ» во время личных встреч с руководителями строительных организаций сообщал, что ему можно передать взятку за общее покровительство. С октября 2022 года по сентябрь 2023 года обвиняемый получил взяток на 12,1 млн руб.

Кроме того, Вячеслав Данилов — ключевой фигурант по уголовному делу бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василия Старкова, обвиняемого по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Вину обвиняемые признали по всем инкриминируемым эпизодам.

По версии следствия, в сентябре 2022 года Василий Старков предложил бенефициару строительной компании «Мелиострой» Михаилу Городничеву заключить два прямых государственных контракта на содержание автодорог и сооружений на них без проведения торгов с условием, что он получит вознаграждение в размере 2% от стоимости контрактов. Михаил Городничев предложение чиновника принял.

По версии следствия, в конце 2022 года в период формирования регионального бюджета Василий Старков поручил Вячеславу Данилову подготовить комплект документов для заключения прямых госконтрактов с «Мелиостроем». Во время личных бесед он рассказывал подельнику, что за обеспечение заключения контрактов получит деньги, часть которых потратит на личные нужды, в частности на ремонт в квартире.

В конце марта между «Мелиостроем» и ГКУ «Управление автомобильных дорог» в лице Вячеслава Данилова было заключено два контракта на содержание региональных дорог на общую сумму 2,9 млрд руб. Сообщалось, что после сделки Василий Старков и Михаил Городничев неоднократно встречались и обсуждали передачу взятки. Вечером 8 сентября 2023 года в СНТ «Гранит» подрядчик передал министру 4 млн руб.

Через месяц, в октябре, был арестован Вячеслав Данилов, который, по данным «Ъ-Урал», дал показания на Василия Старкова. Вскоре министр подал в отставку по собственному желанию и отправился в зону специальной военной операции (СВО) «с гуманитарной миссией».

В июле текущего года Василий Старков был задержан. Его адвокат подчеркивал, что он самостоятельно прибыл из зоны СВО в Екатеринбург «для общения со следователем». По данным источника «Ъ-Урал», близкого к расследованию, после вынесения приговора бывший министр планирует заключить контракт с Минобороны и отправиться в зону СВО.

Мария Шараева