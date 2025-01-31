Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 1–2 февраля
30 января в прокат вышел ряд фильмов, среди которых биографическая драма Джонни Деппа «Моди: Три дня на крыльях безумия» и социальная драма Эмманюэля Курколя «Братья по нотам».Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Моди: Три дня на крыльях безумия
- Режиссер: Джонни Депп
- В ролях: Риккардо Скамарчо, Антония Деспла, Брюно Гуэри, Райан Макпарланд, Луиза Раньери, Стивен Грэм
- Жанр: драма, комедия / Великобритания, Венгрия, Италия, Саудовская Аравия / 110 мин.
- В прокате: с 30 января
Кинокритик Юлия Шагельман: «Париж, 1916 год. Идет Первая мировая война, поэтому по улицам маршируют солдаты, распевающие "Марсельезу", а прямо на площадях разложены мертвые тела тех, кто уже отвоевался, — можно было бы, конечно, свозить их в морги, как это и происходило в реальности, но как тогда впечатлить зрителей яркими образами? Тут же продают свои картины и скульптуры нищие художники, которые безуспешно пытаются заработать на жизнь искусством. В перерывах же, а чаще прямо в процессе создания шедевров они беспробудно пьют, курят гашиш и сетуют на непонимание публики. Среди них трое друзей — Амедео Модильяни, Морис Утрилло и Хаим Сутин».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Моди на взводе».
Братья по нотам
- Режиссер: Эмманюэль Курколь
- В ролях: Бенжамен Лаверн, Пьер Лоттен, Сара Суко, Жак Боннаффе, Клеманс Массар, Анн Луаре
- Жанр: драма, комедия / Франция / 103 мин.
- В прокате: с 30 января
Кинокритик Михаил Трофименков: «Профессионалы, первыми увидевшие "Братьев" в каннской программе "Особый взгляд" в мае 2024 года, уверенно предсказывали их прокатную и критическую судьбу. Дескать, это "популистское" кино вызовет дружное "фи" высоколобых экспертов, зато имеет некоторые шансы заслужить любовь широких народных масс.
Когда же в конце ноября фильм вышел в национальный прокат, он действительно стал одним из зрительских фаворитов. Но специализированные кинотеатры авторского кино по всей стране демонстрировали его с неожиданным энтузиазмом и успехом. И со столь же неожиданным энтузиазмом его привечала интеллектуальная критика».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «"Братья" как по нотам».
Разбитые сердца
- Режиссер: Жиль Леллуш
- В ролях: Адель Экзаркопулос, Франсуа Сивиль, Малик Фрика, Мэллори Ванек, Ален Шаба, Бенуа Пульворд
- Жанр: мюзикл, драма, мелодрама, криминал / Франция, Бельгия / 166 мин.
- Слоган: «Просто такая сильная любовь»
- В прокате: с 30 января
Кинокритик Юлия Шагельман: «Календарные 1990-е формально наступают ближе к последней трети почти трехчасового хронометража. Но та самая "лихая" атмосфера чувствуется с первых кадров фильма, и все ее составляющие до боли знакомы российским зрителям. Депрессивный промышленный город где-то в провинции. Градообразующее предприятие (в данном случае порт), на котором горбатится, света белого не видя, 90% населения, и которое неожиданно подвергается приватизации, вызывающей протесты работников. Шныряющее по улицам хулиганье, юное и чуть постарше. Бритые затылки, кожаные куртки, спортивные костюмы "адидас три полоски". Дискотеки с мордобоем. Чистенькие школьницы, заглядывающиеся на неотразимых гопников. Юная любовь, которую на самом интересном месте прерывает уголовное обвинение — конечно же, несправедливое».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Словарь пацана».
Снег в моем дворе
- Режиссер: Бакур Бакурадзе
- В ролях: Бакур Бакурадзе, Леван Гоголадзе, Гиорги Бакурадзе
- Жанр: драма / Россия, Грузия / 113 мин.
- В прокате: с 30 января
Кинопрокатчик «K24»: «Новая лента Бакурадзе рассказывает о двух друзьях, которые не виделись тридцать лет. Гиви давно живет в Москве, а Леван в Тбилиси. Они нашли друг друга в социальных сетях. Казалось бы, их ничего не связывает. Гиви — кинорежиссер, и у него семейные проблемы. Леван одинок и живет как бомж. Благодаря вновь возникшему общению, Леван открывается для Гиви с новой, неожиданной, стороны; а Гиви получает возможность вернуться в родной город детства».
Злой город
- Режиссер: Константин Буслов
- В ролях: Алексей Гуськов, Александр Метёлкин, Владимир Любимцев, Артем Волобуев, Полина Чернышова, Алексей Шевченков
- Жанр: боевик / Россия / 85 мин.
- Слоган: «Легенда, рожденная в битве»
- В прокате: с 30 января
Кинопрокатчик «Каро-Премьер»: «1238 год.Многочисленное войско Золотой Орды в течение двух месяцев атаковало маленький русский город Козельск. Тысячи погибших монгольских воинов и использованных осадных орудий — но город все стоял, показывая врагу несокрушимость и твердость русского духа. После этой битвы Хан Батый повелел навеки забыть его имя и отныне именовать "злым городом"».
Самый ценный груз
- Режиссер: Мишель Хазанавичус
- Жанр: мультфильм, драма / Франция, Бельгия / 87 мин.
- В прокате: с 30 января
Кинопрокатчик «Экспонента»: «Во время сбора хвороста жена лесника находит в сугробе младенца — маленькую девочку выбросили из окна "поезда смерти", идущего в Аушвиц. Женщина решает спасти дитя, но суровый муж категорически против. Он позволяет оставить ребенка ненадолго, но чем больше проходит времени, тем сильнее привязывается к нему. Между тем, жители деревни узнают о необъяснимом появлении дочери в семье лесника и, уверенные, что ребенок навлечет на них беду, ставят ультиматум избавиться от него».
Присутствие
- Режиссер: Стивен Содерберг
- В ролях: Люси Лью, Джулия Фокс, Крис Салливан, Каллина Лян, Уэст Малхолланд, Лукас Папаэлиас
- Жанр: ужасы / США / 85 мин.
- В прокате: с 23 января
Кинокритик Юлия Шагельман: «Хотя "Присутствие" и имеет формальные признаки триллера или даже хоррора, по сути, это семейная драма, в которой все члены семьи несчастливы по-своему. Это история о некоммуникабельности, разрыве связей между близкими по крови, но далекими по духу людьми, пронзительном чувстве потери и утраты контроля. Последняя тема к финалу фильма выходит на первый план, и старая добрая страшилка с призраками вдруг приобретает острое современное звучание».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Отсутственное место».
Нормальная семья
- Режиссер: Хо Джин-хо
- В ролях: Соль Гён-гу, Чан Дон-гон, Ким Хи-э, Клаудия Ким, Хон Е-джи, Ли Га-гён
- Жанр: триллер, драма, криминал / Южная Корея / 85 мин.
- Слоган: «Один секрет разрушит все»
- В прокате: с 23 января
Кинокритик Юлия Шагельман: «Сюжет романа, впервые опубликованного в 2009 году, раскручивался в течение одного семейного ужина в дорогом ресторане, где встречались два брата с женами. Той же формулы единства времени и пространства придерживались и режиссеры предыдущих экранных адаптаций. Хо Джин-хо тоже усадит своих героев за один стол, за которым схлестнутся обиды, амбиции, разные взгляды на жизнь, но сначала он выводит действие на улицы Ульсана, придавая семейной драме, которая развернется дальше, почти триллерную динамику».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Дом раздора».
Василий
- Режиссер: Дмитрий Литвиненко
- В ролях: Александр Петров, Дмитрий Лысенков, Ян Цапник, Валентина Мазунина, Павел Ворожцов, Даниил Полушкин
- Жанр: комедия / Россия / 115 мин.
- В прокате: с 23 января
Кинокритик Юлия Шагельман: «Они (режиссер и сценаристы) закручивают "Василия" в классическую комедию ошибок, осовремененную за счет шуток про Джейсона Стейтема и премию ТЭФИ, но в основном построенную на нестареющей теме разницы менталитетов "у нас" и "у них"».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Мексиканский извив».
Что случилось осенью
- Режиссер: Франсуа Озон
- В ролях: Элен Венсан, Жозиан Баласко, Людивин Санье, Пьер Лоттен, Гарлан Эрлос, Софи Гиймен
- Жанр: драма / Франция / 102 мин.
- В прокате: с 23 января
Кинокритик Михаил Трофименков: «Прелесть фильма в том, что Озон не расставляет точки над i. Он не про злокозненные интриги снимает, не о преступлении и наказании, которого, впрочем, никому и ни за что не последует. А о невыносимой легкости порока, о том, что все люди так или иначе монстры, но заслуживают прощения».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Грибы наши тяжкие».