Грибы наши тяжкие

В прокате — фильм Франсуа Озона «Что случилось осенью» (Quand vient l’automne). Михаил Трофименков считает его самым классическим в хорошем смысле слова, самым прозрачным и самым человечным фильмом штатного провокатора французского кино. Без фирменных двусмысленностей автора фильм не обошелся, однако без них Озон не был бы Озоном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Респектабельность Мишель (Элен Венсан) и Мари-Клод (Жозиан Баласко) оказывается глубоко обманчивой

Фото: A-One Films Респектабельность Мишель (Элен Венсан) и Мари-Клод (Жозиан Баласко) оказывается глубоко обманчивой

Фото: A-One Films

Деревенька в Бургундии. Размеренный быт пожилой и вопиюще респектабельной дамы Мишель (великолепная Элен Венсан), удалившейся в провинцию на покой из Парижа. Тяжеловесная, словно бы двести лет неизменная обстановка ее дома. Похожая на священнодействие процедура приготовления лукового супа. Сводки погоды из радиоприемника. Камин, согревающий Мишель в не слишком-то и холодном январе. Картофельная запеканка на столе. Службы в церкви с колоритным чернокожим кюре.

В общем, все хорошо, и нет никаких резонов полагать, что эта устоявшаяся жизнь вывернется наизнанку.

«Светская жизнь», от отсутствия которой Мишель вроде бы и не страдает, сводится к ежедневным, если не ежечасным, визитам старой подруги Мари-Клод. Героиня великой комической актрисы Жозиан Баласко, точно и неожиданно использованной Озоном в сугубо драматическом амплуа, тоже репатриировалась в сонную глушь из столицы и курит не вынимая: французские дамы старой школы — они такие.

Нет никакого диссонанса (разве что тревожные мурашки пробегут у привычного к вывертам Озона зрителя) и в том, что Мишель регулярно подвозит Мари-Клод к вратам местной тюрьмы. Там отбывает недолгий срок — начистил кому-то морду, что ли — ее сын Венсан (по-жигански обаятельный Пьер Лоттен). Он вот-вот «откинется» и тогда займется честным бизнесом, о котором мечтал, заведет свой собственный бар, одолжив денег у Мишель, и все будет хорошо. И вечеринка в честь открытия бара задастся на славу: разве что придется выкинуть на улицу перебравшего хама, но все обойдется без синяков, ссадин и вызова полиции.

Любимое развлечение подруг — походы в лес за грибами, в которых Мишель то ли не очень разбирается, то ли разбирается слишком хорошо. Дело происходит в январе, но, кто его знает, может, в Бургундии это самый что ни на есть грибной сезон. Как звонок и прозрачен зимний лес: Озон снимает его так, что, чудится, с экрана струится бодрящий воздух. Вот вернутся неразлучные подруги домой, отделят подберезовики от сатанинских грибов, заглядывая по ходу в справочник грибников, и все будет хорошо.

Мишель радуется: на каникулы к ней приедет по-парижски нервная и растрепанная разведенная дочь Валери (Людивин Санье) с обожаемым внуком Люка (Гарлан Эрлос), светлым до прозрачности мальчиком. Бабушка приготовит в их честь утренние грибы, которые, впрочем, ни она сама, ни Люка не едят, а ест только Валери, но все будет хорошо и как нельзя лучше.

Идиллия, что тут скажешь. Но чего-чего, а идиллии от Франсуа Озона ждать не приходится. Любовно, но иронично выстроенная пастораль постепенно, неторопливо не то что рушится, а как-то растворяется в неопределенности, тает, оплывает, на мгновение показывает зубы, чтобы тут же скрыть зловещий оскал за приклеенной улыбкой.

Далеко не сразу поймешь, что ключ к фильму скрыт в самом первом, вроде бы декоративном эпизоде: чернокожий кюре читает проповедь о Христе и грешнице. Этот ключ сближает Озона с католическими метафизиками французского кино от Робера Брессона до Мориса Пиала.

Да, оказывается, «Что случилось осенью» — кино вовсе не об изнанке буржуазной жизни. Не о том, что Валери отжала у мамы просторную парижскую квартиру, пусть и в спальном квартале. А теперь намерена отжать и деревенский домик. И не о том, что любовно приготовленные мамой грибы, мягко говоря, не пошли Валери на пользу. После чего дочь сочла маму слишком опасной особью и лишила ее радости общения с внуком.

И не о том, как объяснить внуку, что бабуля, как и Мари-Клод, обеспечила себе безбедную старость многими десятилетиями страды на ниве элитной проституции (особую радость доставляет приезд на похороны Мари-Клод их былых товарок). Ну и что тут такого? «Да, внучек, твоя бабушка была шлюхой, но, пойми, такое было время». Внучек все понимает: Франция, знаете ли.

И не о том, убил ли один персонаж другого, или так получилось, так совпало, такой удачный несчастный случай подвернулся. Прелесть фильма как раз в том, что Озон не расставляет точки над i. Он не про злокозненные интриги снимает, не о преступлении и наказании, которого, впрочем, никому и ни за что не последует. А о невыносимой легкости порока, о том, что все люди так или иначе монстры, но заслуживают прощения, о силе, которая претворяет помимо себя зло в добро, об отпущении грехов. И все, как Озон и обещал в самом начале фильма, будет хорошо и даже еще лучше.

Михаил Трофименков