Дом раздора

В прокат выходит фильм южнокорейского режиссера Хо Джин-хо «Нормальная семья», премьера которого состоялась в сентябре 2024 года на кинофестивале в Торонто. Это уже четвертая экранизация романа голландского писателя Германа Коха «Ужин» (предыдущие были сняты в родных Нидерландах, Италии и США), доказывающая, что проблемы отцов и детей бывают одинаково неразрешимы в любой стране. Рассказывает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Иноекино», «Capella Film» Фото: «Иноекино», «Capella Film»

Сюжет романа, впервые опубликованного в 2009 году, раскручивался в течение одного семейного ужина в дорогом ресторане, где встречались два брата с женами. Той же формулы единства времени и пространства придерживались и режиссеры предыдущих экранных адаптаций. Хо Джин-хо тоже усадит своих героев за один стол, за которым схлестнутся обиды, амбиции, разные взгляды на жизнь, но сначала он выводит действие на улицы Ульсана, придавая семейной драме, которая развернется дальше, почти триллерную динамику.

Превысивший скорость мажор на красном «Мазерати» въезжает в зад семейного внедорожника. Когда водитель последнего выходит из машины, чтобы разобраться, его встречает наглая улыбка и поток оскорблений. Пострадавший достает из багажника бейсбольную биту, тогда владелец спорткара, разогнавшись, насмерть сбивает его и врезается в его машину, где сидела маленькая девочка, которую увозят в больницу в критическом состоянии. Пока хирург Джэ-ван (Соль Гён-гу) борется за жизнь девочки, адвокат Джэ-гу (Чан Дон-гон) берется защищать убийцу ее отца. Он в таких делах большой специалист, и платят ему достаточно, чтобы не отвлекаться на соображения совести. Но связывает этих двоих не только дорожно-транспортное происшествие: они братья.

Джэ-гу водит «Бентли», у него роскошная квартира, молодая красавица жена Джи-су (Клаудия Ким), только что родившая и с религиозным рвением сбрасывающая набранные килограммы, и дочь-отличница Хе-юн (Хон Е-джи), которая, как положено подростку, слегка бунтует. С мачехой у нее отношения напряженные, а в отце она, по его же словам, видит скорее круглосуточный банкомат, но в целом это благополучная, нормальная семья.

У Джэ-вана автомобиль поскромнее, квартира поменьше, хотя его с братом страдающая деменцией мама живет именно с ним — так уж сложились обстоятельства. Его жена Eн-гён (Ким Хи-э) так нещадно подшучивает над невесткой, что за этим нетрудно разглядеть зависть к молодости, красоте и деньгам. Их сын Си-хо (Ким Чжон-чхоль), ровесник Хе-юн, в отличие от нее, совсем не звезда школы: учится так себе, одноклассники его задирают. Но опять же — все как в любой нормальной семье.

Раз в месяц братья с женами встречаются за обедом: заведения выбирает Джэ-гу, платит тоже он. Обсуждают семейные дела, детей, их поступление в вузы, предложение Джэ-гу отправить маму в санаторий, то есть в дом престарелых. Джэ-вану это кажется неправильным (притом что сам он за старушкой не ухаживает), как и работа брата, отмазывающего богатых мерзавцев от справедливого наказания: он, каждый день спасающий жизни, осуждает такой цинизм с высоты своих незыблемых моральных устоев.

Никто из взрослых при этом не знает, что вместо занятий математикой их дети снова и снова пересматривают видео того самого ДТП, откровенно «болея» за мажора на «Мазерати». О том, что за этими кадрами — настоящие люди, они не задумываются: для них это эпизод захватывающей видеоигры.

Привычное течение жизни двух семей нарушается, когда в сеть попадает другое видео, на котором двое подростков избивают бездомного. Первой его видит Eн-гён и в ужасе узнает в одном из нападающих своего сына, а вторая — это его двоюродная сестра. Теперь это уже не просто шокирующий контент из интернета, не просто клиент, от которого можно дистанцироваться, не просто работа, которую нужно выполнить, и почему бы не тебе. Родители должны решать, как им поступить, в то время как дети проявляют странное, почти пугающее равнодушие к случившемуся.

Хо Джин-хо мастерски играет зрительскими ожиданиями, несколько раз заставляя менять отношение к персонажам. Сначала позиции, которые занимает каждый во взрослом квартете, кажутся вполне понятными и предсказуемыми, но потом они обрастают сомнениями и эмоциями, и актеры блестяще отыгрывают это смещение по шкале оттенков серого. К концу фильма положительных героев в нем не останется, но ведь, если посмотреть правде в глаза, их, как и какой-либо нормальности, тут не было с самого начала.

Юлия Шагельман