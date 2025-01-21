Мексиканский извив

В прокат выходит авантюрная комедия Дмитрия Литвиненко «Василий», в которой Александр Петров сыграл целых две роли — русских братьев-близнецов, волею судьбы угодивших в крутой замес с мексиканским наркокартелем. Латиноамериканский колорит фильму обеспечивает участие мексиканских кинематографистов как в кадре, так и за ним, но результат получается куда менее смешным и обаятельным, чем даже какая-нибудь стародавняя реклама про Вилларибо и Виллабаджо. Рассказывает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Передряга, в которую попадает в Мексике Николай-Бэзил (Александр Петров), запускает пеструю комическую коллизию

Фото: Кинокомпания «Водород» Передряга, в которую попадает в Мексике Николай-Бэзил (Александр Петров), запускает пеструю комическую коллизию

Фото: Кинокомпания «Водород»

Пока экспериментальный мюзикл Жака Одьяра «Эмилия Перес» собирает престижные кинопремии и номинации на них, в соцсетях нарастает недовольство: оказывается, фильм о злосчастной судьбе мексиканского наркобарона оскорбил сразу несколько групп населения. В первую очередь, собственно, мексиканцев, недовольных тем, как показывает их страну французский режиссер — дескать, на экране сплошные «наркос» и их жертвы и/или почитатели, кругом праздничная нищета и национальные стереотипы. Что ж, интересно, какова будет реакция, когда (если) до мексиканского проката дойдет «Василий». Ведь по сравнению с ним условно-опереточная Мексика Одьяра выглядит, можно сказать, документально. А закадровая песня «Я люблю тебя до слез» на испанском языке способна, пожалуй, изменить мнение любого, кто до той поры считал, что у Селены Гомес недостаточно убедительный акцент.

Однако до того, как с экрана прозвучат аккорды бессмертного хита Александра Серова в марьячи-аранжировке, нам предстоит познакомиться с братьями Васей (Александр Петров) и Колей (Александр Петров). Мальчики (в детстве их играет Дмитрий Полунин) росли вместе в детском доме в поселке Ковылкино. Но в далекие, почти мифические времена до принятия «закона Димы Яковлева», а именно в 1999 году, одного из них усыновила американская пара. На самом деле иностранцы выбрали послушного и правильного Васю, но Коля, который уже тогда был хитрым обманщиком, запер брата в раздевалке, выдал себя за него и отправился за океан под именем Бэзил.

Четверть века спустя Василий живет все в том же Ковылкино и преподает ОБЖ все в том же детдоме. Правда, он все-таки тоже обрел семью — его усыновила преподавательница Тамара Михайловна (Раиса Рязанова), в чьем скромном домике он и обитает. Зато Николай/Бэзил за прошедшие годы успел стать наркокурьером, поступить на службу в картель могущественного дона Игнасио (Гильермо Кинтанилья), кинуть его на деньги и попытаться с ними сбежать — но на этом его удача закончилась.

Василий узнает эти волнующие подробности о брате, с которым не разговаривал все эти годы, когда на его порог является съемочная группа с телевидения (Дмитрий Лысенков и Ян Цапник). Оказывается, Бэзил, заключивший сделку с мексиканской полицией, использовал свое право на единственный звонок, чтобы разыскать брата с помощью журналистов. Разумеется, им движут вовсе не родственные чувства, что понятно любому, кроме Василия, который бросает все и отправляется на выручку своего близнеца (и если это напоминает завязку балабановского «Брата 2», то, разумеется, не случайно).

В Мексике его ждут, естественно, сплошные «наркос» и их жертвы и/или почитатели, праздничная нищета и национальные стереотипы. Один из них принимает форму длинноногой Бониты (Барбара де Рехиль), супруги дона Игнасио, которая, как выясняется, крутила роман с Бэзилом. Эмоциональная, как положено горячей мексиканке, красавица, ее муж и полиция не верят, что Вася и Бэзил — это два разных человека, и в такое же заблуждение впадают жители Ковылкино, куда, бросив брата на милость картеля, сбегает аферист. Всех их, в общем, можно понять: близнецы в исполнении Петрова отличаются только гардеробом, никаких попыток сделать их действительно не похожими артист не предпринимает. У Бэзила после 25 лет жизни в США и Мексике нет даже акцента, хотя он настолько оторвался от родины, что, например, не знает о смерти Ельцина.

«Василий» — полнометражный режиссерский дебют Дмитрия Литвиненко, который до того снимал сериалы, а также писал сценарии, например, к двум выпускам франшизы «Eлки». Сочинять фильм ему помогали Юлия Савенкова и Андрей Золотарев, персональным приветом которому в саундтреке звучит «Седая ночь», получившая вторую жизнь благодаря «Слову пацана», где он тоже был соавтором сценария. Вместе они закручивают «Василия» в классическую комедию ошибок, осовремененную за счет шуток про Джейсона Стейтема и премию ТЭФИ, но в основном построенную на нестареющей теме разницы менталитетов «у нас» и «у них». Хотя в данном случае «они», точнее их киношно-сериальная версия, нам почти как родные — зрители постарше помнят мексиканские теленовеллы 1990-х, а те, что помоложе, наверное, смотрели «Наркос» на Netflix.

Узнаваемые ситуации и музыкальные номера разбавлены увесистой дозой сентиментов и семейных ценностей — тоже вполне в духе какой-нибудь «Дикой розы». Но в первую очередь «Василий» все-таки хочет быть комедией, а с этим у него беда: посмеяться тут получается всего пару раз за почти два часа экранного времени — и то, кажется, в местах, не запланированных авторами.

Юлия Шагельман