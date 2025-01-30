Ставка на слабость
ЕЦБ продолжил смягчение политики на фоне скромного роста еврозоны
Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании 30 января продолжил смягчение денежно-кредитной политики (ДКП): определяющая ее ставка по депозитам снижена на 25 базисных пунктов, до 2,75%. Решение регулятор объяснил замедлением инфляции — целевой показатель в 2%, как ожидается, будет достигнут уже в этом году. Снижение ставки было фактически предопределено, и опубликованные накануне заседания данные о том, что ВВП зоны евро по итогам 2024 года вырос только на 0,7%, уверенность в этом лишь укрепили. В связи со слабым ростом экономики Еврокомиссия уже работает над планом его стимулирования. Пока же на фоне ухудшения экономических перспектив смягчение ДКП, вероятно, продолжится.
Глава ЕЦБ Кристин Лагард
Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters
ЕЦБ продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики. Ставка по депозитам, которая определяет курс ДКП, снижена с 3% до 2,75%. Базовая ставка, под которую банки занимают у ЕЦБ, и ставка по маржинальным кредитам, по которой они берут кредиты овернайт, также сокращены на 25 базисных пунктов (б. п.) и теперь составляют 2,9% и 3,15% соответственно. Напомним, цикл смягчения монетарной политики начался в июне 2024-го, с тех пор ставки были снижены на 125 б. п.
Свое решение регулятор объяснил тем, что инфляция в еврозоне снижается в соответствии с планами.
В декабре рост потребительских цен, как и прогнозировалось (см. “Ъ” от 18 октября), несколько ускорился из-за эффекта низкой базы: инфляция оценивалась в 2,4% после 2,2% в ноябре. Базовый же показатель (без учета цен на энергоносители и продовольствие) в последний месяц года составил 2,7% — как и в ноябре.
Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что данные об инфляции в секторе услуг свидетельствуют о ее замедлении — напомним, добиться прогресса в этой части регулятор не мог вплоть до конца 2024 года. Теперь же ожидается, что общего целевого показателя в 2% удастся достичь в 2025 году: вблизи этого уровня инфляция будет колебаться уже с марта.
При этом Кристин Лагард напомнила, что рисков для очередного разгона инфляции остается немало, они связаны главным образом с ожиданием новых барьеров в мировой торговле. Речь идет в том числе об опасениях введения пошлин на продукцию из Европы — такие меры борьбы с торговым дисбалансом ранее анонсировал президент США Дональд Трамп.
Снижение ставок ЕЦБ объясняется также общим состоянием экономики зоны евро и ожиданиями ее медленного восстановления.
В октябре—декабре европейская экономика избежала технической рецессии, но показала нулевой рост в квартальном выражении, следует из данных Евростата (они были опубликованы перед заседанием ЕЦБ). Год к году ВВП зоны евро в четвертом квартале вырос на 0,9%. В целом же по итогам 2024-го экономика увеличилась на 0,7% после роста на 0,4% в 2023 году, свидетельствуют предварительные данные. В ЕЦБ признают, что ставки пока находятся на «ограничительном» уровне, но рассчитывают на оживление спроса уже в 2025 году. Поясним, пока слабость внутреннего потребления объясняется в том числе поведением домохозяйств, которые предпочитают откладывать заметную часть своих доходов (подробнее см. “Ъ” от 11 января).
Серьезные опасения у ЕЦБ вызывает немецкая экономика, которая в октябре—декабре и в годовом, и в квартальном выражении сократилась на 0,2% — в Германии по-прежнему фиксируется спад в производственном секторе. Введение пошлин на европейские товары может еще заметнее замедлить рост деловой активности в стране: США остаются одним из важнейших рынков сбыта. ВВП Франции в четвертом квартале также сократился на 0,1%, по итогам года рост составил 1,1% — его во многом поддержало проведение Олимпиады.
В условиях неясных внешних перспектив Еврокомиссия (ЕК) уже разрабатывает план внутренней поддержки экономического роста: подготовка стратегии анонсировалась на ВЭФ (см. “Ъ” от 22 января), на этой неделе была представлена ее общая концепция. Главная идея ЕК — обеспечить в Европе разгон инвестиций.
Для оживления экономики Еврокомиссия намерена поработать над деловым климатом, упростив ведение бизнеса и унифицировав для инновационных компаний «правила игры» на всей территории ЕС.
Целевые ориентиры и конкретные сроки реализации инициатив будут представлены позже. Пока же экономические перспективы Европы на этот год наблюдатели оценивают скорее как слабые. В таких условиях ЕЦБ, по всей видимости, продолжит снижение ставок — раньше апреля пауза в смягчении ДКП не ожидается.