Ставка на слабость

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании 30 января продолжил смягчение денежно-кредитной политики (ДКП): определяющая ее ставка по депозитам снижена на 25 базисных пунктов, до 2,75%. Решение регулятор объяснил замедлением инфляции — целевой показатель в 2%, как ожидается, будет достигнут уже в этом году. Снижение ставки было фактически предопределено, и опубликованные накануне заседания данные о том, что ВВП зоны евро по итогам 2024 года вырос только на 0,7%, уверенность в этом лишь укрепили. В связи со слабым ростом экономики Еврокомиссия уже работает над планом его стимулирования. Пока же на фоне ухудшения экономических перспектив смягчение ДКП, вероятно, продолжится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава ЕЦБ Кристин Лагард

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Глава ЕЦБ Кристин Лагард

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

ЕЦБ продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики. Ставка по депозитам, которая определяет курс ДКП, снижена с 3% до 2,75%. Базовая ставка, под которую банки занимают у ЕЦБ, и ставка по маржинальным кредитам, по которой они берут кредиты овернайт, также сокращены на 25 базисных пунктов (б. п.) и теперь составляют 2,9% и 3,15% соответственно. Напомним, цикл смягчения монетарной политики начался в июне 2024-го, с тех пор ставки были снижены на 125 б. п.

Свое решение регулятор объяснил тем, что инфляция в еврозоне снижается в соответствии с планами.

В декабре рост потребительских цен, как и прогнозировалось (см. “Ъ” от 18 октября), несколько ускорился из-за эффекта низкой базы: инфляция оценивалась в 2,4% после 2,2% в ноябре. Базовый же показатель (без учета цен на энергоносители и продовольствие) в последний месяц года составил 2,7% — как и в ноябре.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что данные об инфляции в секторе услуг свидетельствуют о ее замедлении — напомним, добиться прогресса в этой части регулятор не мог вплоть до конца 2024 года. Теперь же ожидается, что общего целевого показателя в 2% удастся достичь в 2025 году: вблизи этого уровня инфляция будет колебаться уже с марта.

При этом Кристин Лагард напомнила, что рисков для очередного разгона инфляции остается немало, они связаны главным образом с ожиданием новых барьеров в мировой торговле. Речь идет в том числе об опасениях введения пошлин на продукцию из Европы — такие меры борьбы с торговым дисбалансом ранее анонсировал президент США Дональд Трамп.

Снижение ставок ЕЦБ объясняется также общим состоянием экономики зоны евро и ожиданиями ее медленного восстановления.

В октябре—декабре европейская экономика избежала технической рецессии, но показала нулевой рост в квартальном выражении, следует из данных Евростата (они были опубликованы перед заседанием ЕЦБ). Год к году ВВП зоны евро в четвертом квартале вырос на 0,9%. В целом же по итогам 2024-го экономика увеличилась на 0,7% после роста на 0,4% в 2023 году, свидетельствуют предварительные данные. В ЕЦБ признают, что ставки пока находятся на «ограничительном» уровне, но рассчитывают на оживление спроса уже в 2025 году. Поясним, пока слабость внутреннего потребления объясняется в том числе поведением домохозяйств, которые предпочитают откладывать заметную часть своих доходов (подробнее см. “Ъ” от 11 января).

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Серьезные опасения у ЕЦБ вызывает немецкая экономика, которая в октябре—декабре и в годовом, и в квартальном выражении сократилась на 0,2% — в Германии по-прежнему фиксируется спад в производственном секторе. Введение пошлин на европейские товары может еще заметнее замедлить рост деловой активности в стране: США остаются одним из важнейших рынков сбыта. ВВП Франции в четвертом квартале также сократился на 0,1%, по итогам года рост составил 1,1% — его во многом поддержало проведение Олимпиады.

В условиях неясных внешних перспектив Еврокомиссия (ЕК) уже разрабатывает план внутренней поддержки экономического роста: подготовка стратегии анонсировалась на ВЭФ (см. “Ъ” от 22 января), на этой неделе была представлена ее общая концепция. Главная идея ЕК — обеспечить в Европе разгон инвестиций.

Для оживления экономики Еврокомиссия намерена поработать над деловым климатом, упростив ведение бизнеса и унифицировав для инновационных компаний «правила игры» на всей территории ЕС.

Целевые ориентиры и конкретные сроки реализации инициатив будут представлены позже. Пока же экономические перспективы Европы на этот год наблюдатели оценивают скорее как слабые. В таких условиях ЕЦБ, по всей видимости, продолжит снижение ставок — раньше апреля пауза в смягчении ДКП не ожидается.

Кристина Боровикова