ЕЦБ продолжает снижение

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг, 17 октября, продолжил процесс смягчения денежно-кредитной политики (ДКП). Ставка по депозитам, определяющая курс ДКП, снижена на 25 базисных пунктов (б. п.), до 3,25%. Базовая ставка по кредитам теперь составляет 3,4% (ранее — 3,65%), по маржинальным кредитам — 3,65% (3,9%).

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Решение регулятора, совпавшее с ожиданиями аналитиков, объясняется продолжающимся замедлением инфляции в еврозоне. В сентябре этот показатель составил минимальные с апреля 2021 года 1,7% после 2,2% в августе. Инфляция без учета стоимости продовольствия и энергоносителей в сентябре оценена в 2,7% (2,8% в августе). В октябре—декабре, как заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард, рост потребительских цен может несколько ускориться из-за эффекта низкой базы. По оценкам регулятора, к устойчивым 2% (целевое значение) показатель вернется в течение 2025-го — ранее прогнозировалось, что это произойдет к концу года. Рисками разгона инфляции регулятор вчера назвал геополитику, в том числе развитие конфликта на Ближнем Востоке, который может привести к скачку цен на энергоносители.

На решение ЕЦБ повлияло также дальнейшее снижение деловой активности. Напомним, последние данные свидетельствуют о замедлении роста экономики зоны евро (см. график). Композитный индекс PMI в сентябре, по данным Hamburg Commercial Bank (HCOB) и S&P Global, снизился до 49,6 пункта с 51 пункта в августе (значения выше 50 пунктов означают рост деловой активности, ниже — спад). Глубже в минус на фоне снижения новых заказов ушел PMI в производственном секторе: 45 пунктов после 45,8 пункта в августе. Снизился и индикатор в услугах — из-за исчерпания «олимпийского импульса» (см. “Ъ” от 24 сентября) он составил минимальные с февраля 51,4 пункта после 52,9 пункта месяцем ранее.

По словам Кристин Лагард, ЕЦБ не ожидает рецессии в зоне евро и рассчитывает на сценарий «мягкой посадки» экономики. По оценкам регулятора, улучшению ситуации будет способствовать расширение внутреннего спроса — поддерживать потребление и инвестиции будет смягчение ДКП. Отметим, в августе (сентябрьские данные пока не опубликованы) розничные продажи в зоне евро выросли в годовом выражении только на 0,8%, промпроизводство — на 0,1%.

Кристина Боровикова