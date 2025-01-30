В Госдуме начали готовить законопроект о запрете сатанизма
В Госдуме заявили о начале работы над законопроектом о запрете сатанизма в России. Он будет представлен в ближайшие дни. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев в ходе круглого стола комитета ГД на тему «Духовный фронт России».
Николай Бурляев
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Мы уже начали готовить, и я надеюсь, что наш комитет скоро, буквально за неделю, за 10 дней представит проект против сатанизма»,— заявил депутат (цитата по «РИА Новости»)
В декабре 2024 года Генпрокуратура признала нежелательной деятельность международной организации «Храм сатаны». В органе заявили, что организация «использует сатанинскую символику для дискредитации традиционных духовно-нравственных ценностей» и поддерживает участников экстремистских и террористических движений.
О том, что в Госдуме хотят признать сатанизм «экстремистским движением», сообщалось в июле 2024 года. 28 января 2025 года патриарх Кирилл призвал объявить сатанизм «экстремистским движением».
Подробнее — в материале «Ъ» «Генпрокуратура запретила дьявольщину».