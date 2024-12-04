Генпрокуратура запретила дьявольщину

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России международной организации под названием The Satanic Temple, то есть «Храм сатаны». В ведомстве объяснили, что сторонники The Satanic Temple используют сатанинскую символику для дискредитации традиционных духовно-нравственных ценностей и призывают к свержению конституционного строя в России. В Русской православной церкви приветствовали решение надзорного органа, уточнив, что долгое время религиозная свобода трактовалась максимально широким образом, что привело к защите «права людей верить во что угодно, в том числе в сатану».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность в стране международной организации The Satanic Temple, обвинив ее в продвижении оккультной идеологии и пропаганде насилия. «В ходе проверки установлено, что так называемый “Храм сатаны” был зарегистрирован в 2012 году в США,— говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.— Его учредителями являются выпускники Гарвардского университета».

В ведомстве сообщили про 23 отделения, в том числе в США, Австралии, Германии, Канаде, Финляндии, а общее число последователей в мире оценили в 10 млн человек.

Согласно учредительным документам, целями организации являются борьба за справедливость и гражданские свободы, воспитание человеколюбия, научные исследования. «На деле же ее участники занимаются продвижением оккультной идеологии, используют сатанинскую символику для дискредитации традиционных духовно-нравственных ценностей,— убеждены в прокуратуре.— При поддержке государственных органов США пропагандируют разрушительные псевдотеологические идеи и оправдывают насилие над людьми».

В прокуратуре заявили, что The Satanic Temple активно поддерживает участников экстремистских и террористических движений: «Негативно высказывается о специальной военной операции, призывает к свержению конституционного строя в России. На сайте TST размещена информация о сборе средств для ВСУ».

В Русской православной церкви приветствовали решение надзорного органа, направленное «на защиту традиционных ценностей».

«Традиционные ценности включают в себя в том числе веру в Бога, и конечно, вера в Бога исключает какой-либо компромисс с верой в сатану,— объяснил “Ъ” зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.— Как известно, сатана — это обезьяна Бога, и поэтому любое признание того, что поклонение этому персонажу в нашем обществе может быть законным, противоречит декларируемой задаче защиты традиционных ценностей».

По словам господина Кипшидзе, долгое время религиозная свобода трактовалась максимально широким образом и «многие на Западе, да и у нас, выводили в принцип защиты религиозной свободы право людей верить во что угодно, в том числе в сатану»: «Думаю, что эта трактовка потеряла всякий разумный смысл, всякое разумное разъяснение. И конечно, институциональные формы сатанизма не должны пользоваться никаким государственным признанием».

«Известных зарегистрированных структур, общин, ячеек этого движения в России, по сути, нет,— сообщил “Ъ” руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.— Поводом, привлекшим внимание к этому движению, стало то, что оно, судя по сообщениям в масс-медиа, помогало ВСУ. А значит, любая связь с этим сатанинским движением может рассматриваться не только как что-то нежелательное, но и как экстремизм».

Павел Коробов