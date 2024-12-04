В России признали нежелательным «Храм Сатаны»

Зарегистрированная в США в 2012 году организация The Satanic Temple («Храм Сатаны», TST) «использует сатанинскую символику для дискредитации традиционных духовно-нравственных ценностей», утверждает Генпрокуратура. Ведомство признало организацию нежелательной на территории России.

По данным Генпрокуратуры, учредителями организации стали выпускники Гарвардского университета. У The Satanic Temple открыто 23 отделения в нескольких странах, в том числе в США, Австралии, Германии, Канаде, Финляндии, а число ее последователей превышает 10 млн человек.

В учредительных документах целями организации названы «борьба за справедливость и гражданские свободы, воспитание человеколюбия, всевозможные научные исследования». Генпрокуратура утверждает, что на самом деле TST продвигает оккультную идеологию, а также при поддержке госорганов США «пропагандирует разрушительные псевдотеологические идеи и оправдывает насилие над людьми».

Генпрокуратура заявила, что TST поддерживает участников экстремистских и террористических движений, негативно высказывается о военной операции и «призывает к свержению конституционного строя в России». Также организация якобы занимается сбором средств для ВСУ.

О борьбе с нежелательными организациями — в материале «Ъ» «Кого хотим, того и не желаем».