Патриарх Кирилл поддержал запрет сатанизма и рекламы оккультно-магических услуг

Патриарх московский и всея Руси Кирилл заявил, что государство должно противодействовать распространению оккультизма среди населения. Он поддержал идею запрета рекламы оккульно-магических услуг и призвал объявить сатанизм «экстремистским движением».

«Недопустимо, что до сих пор различные сатанинские секты проводят в нашей стране обряды, вербуют молодежь»,— заявил патриарх Кирилл выступая на открытии XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений в Кремлевском дворце (цитата по сайту РПЦ).

По его словам, российские военные в зоне спецоперации отдают свои жизни за ценности, которые «явно попираются сатанистами». Патриарх также предложил обращать особое внимание на проведение «псевдотрадиционных, а на самом деле неоязыческих» мероприятий в образовательных учреждениях страны

Популяризацию услуг тарологов, нумерологов и «прочих мошенников» патриарх назвал «идеологической диверсией». Законопроект о запрете рекламы услуг тарологов внес 23 января в Госдуму депутат Андрей Свинцов (ЛДПР).

В декабре Генпрокуратура признала нежелательной зарегистрированную в США в 2012 году организацию The Satanic Temple («Храм Сатаны», TST). В ведомстве заявили, что она «использует сатанинскую символику для дискредитации традиционных духовно-нравственных ценностей».

Подробнее — в материале «Генпрокуратура запретила дьявольщину».