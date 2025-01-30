Минфин рассказал о заморозке дискуссии по интернет-торговле вином

Статс-секретарь — замминистра финансов РФ Алексей Сазанов отрицательно ответил на вопрос, ведутся ли дискуссии о продаже вина в интернете. По его словам, законопроекты сейчас не обсуждаются.

«Вопрос заморожен, законопроекты лежат без движения»,— сказал господин Сазанов журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

В России запрещена интернет-торговля алкоголем. Власти неоднократно пытались легализовать его продажу. В 2021 году президент Владимир Путин поручил правительству и «Почте России» провести эксперимент по продаже российских вин через агрегаторы «Почты России». Правкомиссия одобрила законопроект в 2023 году, но МВД выступило против и документ сняли с рассмотрения в Госдуме.

О росте производства тихих вин в России — в публикации «Ъ» «Вино тихо выросло».