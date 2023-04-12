МВД выступило против эксперимента по онлайн-продаже вина через «Почту России»

Министерство внутренних дел (МВД) России выступило против проведения эксперимента по онлайн-продаже вина через «Почту России». Ранее данный документ был одобрен правительством РФ.

«Законопроект не учитывает существующий запрет на продажу алкогольной продукции несовершеннолетним, так как приобретение через интернет носит непубличный характер, а значит, алкоголь может быть заказан в том числе несовершеннолетними»,— заявили в МВД (есть у «Ъ»).

В силовом ведомстве еще одним риском онлайн-доставки вина через «Почту России» называют то, что алкоголь могут доставлять на территорию, где его продажа запрещена, например в школы. Кроме того, министерство отмечает, что законопроект не учитывает «региональные ограничения по месту и времени продажи алкогольной продукции». Также в МВД считают, что последствием онлайн-продажи вина могут стать «посягательства и противоправные действия» в отношении доставляющих алкоголь сотрудников «Почты России».

Эксперимент по продаже вина онлайн через «Почту России» должен стартовать 1 ноября 2023 года, законопроект о его проведении уже одобрило российское правительство. Согласно документу, планируется разрешить онлайн-торговлю только российским тихим, игристым и крепленым вином. Список производителей, чье вино будут продавать, должен составить Минсельхоз. Доставлять вино «Почта России» будет на конкретный адрес или в указанное покупателем почтовое отделение. Доставка будет возможна не ранее чем через 24 часа после заказа. Получить алкоголь можно будет исключительно по паспорту.

Замечания к проекту были, в частности, у Минэкономики, Минздрава, Роспотребнадзора, Минцифры и Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Александр Кислов