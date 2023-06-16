Госдума сняла с рассмотрения законопроект об онлайн-продаже вина через «Почту России»

Законопроект о запуске эксперимента по онлайн-продаже вина через «Почту России» был снят с рассмотрения Госдумы, сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. Согласно базе данных нижней палаты парламента, рассмотрение перенесли на неопределенный срок.

«Насколько я знаю, этот документ сняли с рассмотрения. Должен был рассматриваться во вторник, но на повестке его нет. На какой срок сняли — я не знаю»,— сказал господин Соколов «РИА Новости» в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

По словам источника «РИА Новости», перенос рассмотрения проекта может быть вызван недовольством маркетплейсов. Их не устраивает, что возможность торговли вином предоставляется только «Почте России».

Эксперимент по продаже вина онлайн через «Почту России» планировалось запустить 1 ноября. Согласно законопроекту, планируется разрешить онлайн-торговлю только российским тихим, игристым и крепленым вином. Список производителей, чье вино будут продавать, должен составить Минсельхоз. Доставлять вино по почте будут на конкретный адрес или в выбранное почтовое отделение.

Замечания к инициативе были у Минэкономики, Минздрава, Роспотребнадзора, Минцифры и Федеральной антимонопольной службы. Против запуска эксперимента выступило МВД. В ведомстве считают, что раз покупка через интернет носит непубличный характер, то алкоголь смогут заказать в том числе несовершеннолетними.

Лаура Кеффер