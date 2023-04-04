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Коммерсантъ FM
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Правкомиссия одобрила эксперимент по онлайн-торговле вином через «Почту России»

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности вчера, 3 апреля, одобрила подготовленные Минфином законопроекты о тестировании интернет-торговли российским вином через «Почту России». Об этом сообщили РБК в пресс-службах правительства и Минфина. Эксперимент планируется запустить с 1 ноября 2023 года по 31 июля 2026-го. Покупать вино дистанционно смогут жители Москвы и Подмосковья.

В рамках эксперимента разрешат онлайн-торговлю только российским тихим, игристым и крепленым вином, купить его можно будет на специальном сайте «Почты России». Список производителей, чье вино будут продавать, должен составить Минсельхоз. Доставлять вино «Почта России» будет на конкретный адрес или в указанное покупателем почтовое отделение. Доставка будет возможна не ранее чем через 24 часа после заказа. Получить алкоголь можно только по паспорту, также подтверждение личности будет возможно через Единую систему идентификации и аутентификации (применяется на «Госуслугах»).

Замечания к проектам закона были, в частности, у Минэкономики, Минздрава, Роспотребнадзора и Минцифры. Согласно заключению замруководителя аппарата правительства Алексея Уварова, Минфин представил «аргументированную позицию» по замечаниям, и аппарат правительства пришел к выводу, что они «носят в основном редакционный и юридико-технический характер».

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) также озвучила замечания по проекту. В своем заключении ФАС со ссылкой на мнение десяти крупнейших участников рынка говорила о возможных негативных последствиях выбора единственного оператора доставки, а также критиковала невозможность торговли на онлайн-площадках виноделов. Минфин уточнил, что при действующем запрете на онлайн-продажу алкоголя в России условия эксперимента определяются только по указанию президента и не могут выходить за его рамки.

Представитель Минфина уточнил, что перед внесением в Госдуму проекты закона рассмотрят на правительственном заседании. Конкретную дату он не назвал. В пресс-службе «Почты России» сообщили РБК, что готовят свою инфраструктуру к запуску эксперимента по продаже вина и находятся «в постоянном диалоге» с отраслью, экспертами и виноделами. «Почта» рассчитывает, что «проект окажет положительное влияние на популярность российских вин».

В 2022 году гендиректор «Почты России» Максим Акимов сообщал, что в апреле 2023 года планируется запустить проект по торговле вином. Однако позднее в госкомпании уточнили, что указанные сроки касаются проекта с бондовыми складами, открыть которые компания планировала в этом году. Предполагалось, что на них будут храниться импортные товары без внесения таможенных платежей.

Лаура Кеффер

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