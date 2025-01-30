Запрещенная в РФ Meta и Microsoft отчитались за квартал лучше прогнозов

Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в РФ) и Microsoft отчитались за четвертый квартал 2024 года лучше прогнозов, однако котировки акций выросли только у компании Марка Цукерберга — примерно на 2,5% на внебиржевых торгах. Инвесторы Microsoft же разочаровались в отдаче масштабных инвестиций компании в центры обработки данных и системы искусственного интеллекта. В итоге акции компании дешевели после закрытия торгов среды на 4,5%.

Выручка Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) по итогам четвертого квартала достигла рекордных $48,4 млрд, что на 21% превышает показатель за аналогичный период 2023 года. Чистая прибыль корпорации выросла почти в полтора раза, до $20,8 млрд. Оба показателя превысили прогнозы аналитиков.

Выручка Microsoft за этот квартал выросла на 12%, до $69,6 млрд. Аналитики, опрошенные LSEG, предсказывали рост до $68,8 млрд. Выше прогнозов оказалась и чистая прибыль — $3,23 на акцию против $3,11. Однако показатели подразделения Azure, занятого облачными технологиями и ИИ, не оправдали ожиданий. Рост выручки подразделения составил 31% против консенсус-прогноза от Visible Alpha в 31,8%, а расходы оказались значительнее ожидаемых — $22,6 млрд против $21 млрд.

Инвесторы остро реагируют именно на показатели, связанные с инвестициями компаний в ИИ, после того как на этой неделе китайский стартап DeepSeek заявил о том, что сумел создать языковую модель на уровне западных конкурентов — Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) и OpenAI (ее главным акционером является Microsoft), при этом затратив куда меньшие суммы на ее обучение. В понедельник, 27 января, это вызвало панику на фондовых рынках Азии и США. Однако Microsoft и OpenAI подозревают, что DeepSeek не просто воспользовалась результатами работы других языковых моделей, но занималась кражей данных. Сегодня приложение DeepSeek было заблокировано в магазинах приложений Италии.

Как DeepSeek обвалил капитализацию крупнейших технологических компаний США и Европы — в материале «Ъ».

Кирилл Сарханянц