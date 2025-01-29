Microsoft и OpenAI подозревают DeepSeek в краже данных

Microsoft и OpenAI подозревают, что DeepSeek не просто воспользовалась результатами работы других языковых моделей, но занималась кражей данных. Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, разработчик ChatGPT и его главный акционер уже начали внутреннее расследование по этому поводу.

По данным источников агентства, осенью прошлого года специалисты в сфере безопасности Microsoft заметили, как люди, которые могут быть связаны с DeepSeek, с помощью интерфейса прикладного программирования (API) OpenAI извлекали большой объем данных, полученных в ходе работы ChatGPT.

OpenAI позволяет сторонним компаниям внедрять ее языковые модели в их собственные приложения через API. Однако для этого нужно заплатить OpenAI за лицензию. Microsoft предполагает, что связанные с китайским стартапом люди решили не платить за пользование языковой моделью OpenAI, а просто украли данные, чтобы использовать их для обучения собственной модели.

20 января DeepSeek представила свою модель искусственного интеллекта R1. Компания заявила, что ей удалось создать модель, которая ни в чем не уступает западным конкурентам, при этом потратив всего $6 млн на ее обучение — в разы меньше, чем OpenAI. В понедельник, 27 января, это вызвало обвал котировок акций американских технологических компаний, связанных с разработкой ИИ. Тем не менее уже накануне инвесторы этих компаний начали отыгрывать падение на фоне заявлений аналитиков, что китайский стартап очевидно воспользовался наработками других разработчиков, а значит заявленные DeepSeek цифры расходов серьезно занижены.

Что мировые СМИ написали об ударе, нанесенном китайским стартапом мировому рынку высоких технологий,— в материале «Ъ».

Кирилл Сарханянц