DeepSeek заблокировали в магазинах приложений в Италии

Разработанная китайской компанией DeepSeek языковая модель недоступна в магазинах приложений Apple и Google в Италии. Об этом сообщает Reuters, отмечая, что приложение DeepSeek стало недоступно в Италии через день после того, как местное управление по защите персональных данных Garante запросило у компании информацию об использовании в нем данных пользователей.

Глава Garante (итальянское управление по защите данных) Паскале Станционе отметил, что новость о недоступности приложения появилась всего несколько часов назад и он не знает, связано ли это с проверками со стороны его ведомства. Он подтвердил, что управление выясняет, как DeepSeek собирает данные пользователей, из каких источников и для каких целей, хранятся ли эти данные в Китае и т. д. Garante, как известно, один из самых активных в ЕС регуляторов по проверке использования данных ИИ-системами. В 2023 году управление примерно на месяц заблокировало чат-бот ChatGPT компании OpenAI.

20 января DeepSeek представила свою модель ИИ R1. Компания заявила, что ее чат-бот ни в чем не уступает западным конкурентам и при этом существенно дешевле. В понедельник это вызвало обвал котировок акций американских технологических компаний, связанных с разработкой ИИ. При этом Microsoft и OpenAI подозревают DeepSeek в краже данных.

Подробности — в публикации «Ъ» «DeepSeek начинает и не сдается».

Яна Рождественская