Два человека погибли и два ранены при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины атаковали семь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 68 боеприпасов и 52 БПЛА. В результате два человека погибли и два пострадали. Разрушения получили два частных дома и восемь автомобилей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе под удар ВСУ с помощью пяти снарядов и 14 БПЛА попали поселки Дубовое, Майский, Малиновка, Октябрьский, Разумное, села Беловское, Красное, Красный Хутор, Нехотеевка, Новая Деревня и Таврово. В поселке Разумное в результате атаки дрона на частный дом погибли двухлетний ребенок и его мама. Ее 14-летний сын и его отец пострадали, их доставили в больницу. Мужчину после оказания помощи отпустили на амбулаторное лечение. Подросток лежит в детской областной больнице, находится в состоянии средней степени тяжести Дом частично разрушен, повреждены три машины.

В Валуйском округе села Двулучное, Долгое и хутор Нижние Мельницы атаковали 12 беспилотниками, шесть из которых сбили. Пострадали три транспортных средства и здание предприятия.

В Волоконовском районе село Тишанка, хутора Плотвянка и Старый обстреляли с помощью семи боеприпасов и двух БПЛА, которые ликвидировали. Обошлось без последствий.

В Грайворонском округе по поселку Горьковский, селам Безымено, Глотово, Козинка, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая ударили с помощью 24 боеприпасов и восьми дронов, четыре из которых уничтожили. Пострадавших и разрушений не установлено.

В Краснояружском районе поселок Прилесье, села Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка и Репяховка обстреляли с помощью 24 боеприпасов и 12 БПЛА. Повреждены два автомобиля.

Над Прохоровским районом система ПВО сбила беспилотник. Без последствий.

В Шебекинском округе села Безлюдовка, Белянка, Терезовка, хутора Марьино и Мухин атаковали с помощью восьми снарядов и трех БПЛА, один из которых ликвидировали. Разрушения получил частный дом.

Сутками ранее ВСУ обстреляли девять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 60 беспилотников и 49 боеприпасов. Пострадали два мирных жителя.

Алина Морозова