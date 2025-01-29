ВСУ обстреляли девять муниципалитетов Белгородской области за сутки

За минувшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли девять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 60 беспилотников и 49 боеприпасов. Пострадали два мирных жителя. Повреждены четыре частных дома, десять квартир, 17 автомобилей, несколько социальных и инфраструктурных объектов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Над Белгородом система ПВО сбила два беспилотника самолетного типа. Без последствий.

В Белгородском районе под удар ВСУ с помощью 16 беспилотников попали поселки Дубовое, Малиновка, Октябрьский и Разумное, а также села Ближнее, Никольское, Репное, Черемошное, Щетиновка и Ясные Зори. Поврежден частный дом.

В Борисовском районе село Заречное атаковали одним беспилотником. Без пострадавших и разрушений.

Над Валуйским округом сбиты четыре беспилотника. Последствий нет.

В Волоконовском районе село Тишанка обстреляли с помощью трех боеприпасов. Повреждены частный дом и линия электропередачи.

В Грайворонском округе под удар ВСУ с помощью 19 боеприпасов и 13 беспилотников попали город Грайворон, поселок Горьковский, села Безымено, Козинка и Новостроевка-Первая. В результате атаки беспилотника на многоквартирный дом в Грайвороне пострадали два мирных жителя. Сразу после обстрела у мужчины диагностировали ранение грудной клетки, он находится в реанимации горбольницы №2 в облцентре. Утром в Грайворонскую ЦРБ обратилась женщина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением плеча. Ей оказали медпомощь, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно. Повреждены десять квартир, социальный объект, 17 автомобилей и частное домовладение.

В Краснояружском районе с помощью 27 снарядов и четырех беспилотников обстреляли поселок Прилесье, села Графовка, Демидовка и Колотиловка. Повреждены соцобъект, линия электропередачи и одно частное домовладение.

Над Прохоровским районом система ПВО сбила два БПЛА самолетного типа. Без пострадавших и разрушений.

В Шебекинском округе под удар ВСУ с помощью 18 БПЛА попали город Шебекино, села Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка и хутор Панков. Обошлось без последствий.

Сутками ранее ВСУ ударили по восьми муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум девяти боеприпасов и 28 БПЛА. Никто не пострадал. Разрушения получили 11 частных домов и три автомобиля.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Анастасия Колпачева