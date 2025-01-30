Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 30 января

9:32. За прошедшие сутки ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области с помощью 68 боеприпасов и 52 БПЛА. В результате два человека погибли и два пострадали. Разрушения получили два частных дома и восемь автомобилей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

9:22. Десять бронированных машин передали белгородским «БАРСу», «Орлану» и МЧС, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

9:14. Этой ночью бойцы ПВО сбили ракету над Курской областью. Об этом сообщил оперштаб региона.

8:20. Экипажи Су-25 уничтожили замаскированную бронированную технику и личный состав ВСУ в приграничных районах Курской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

7:23. За ночь над Россией сбили пять беспилотников, в том числе три над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.