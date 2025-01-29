Мама с двухлетним ребенком погибли при атаке дрона на жилой дом под Белгородом

Дрон ВСУ атаковал жилой дом в поселке Разумное Белгородского района Белгородской области. В результате погибли мама с двухлетним ребенком. Пострадали еще один ребенок белгородки и его отец. Бригады скорой помощи доставляют их в больницы. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Дом, в котором находилась семья, частично разрушен. Губернатор поручил министру строительства Оксане Козлитиной организовать проведение экспертизы.

Постройку охраняют бойцы теробороны. На месте работают оперативные службы.

За минувшие сутки вооруженные силы Украины обстреляли девять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 60 беспилотников и 49 боеприпасов. В результате пострадали два мирных жителя.

Алина Морозова