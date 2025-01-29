«Самара» теряет элитное место

Единая лига ВТБ может лишиться одного из участников главного баскетбольного турнира России. Клуб «Самара», один из аутсайдеров текущего первенства лиги, обратился в арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом. Власти региона уверяют, что это инициатива генерального директора клуба Камо Погосяна, не связанная с сокращением бюджетного финансирования. Как бы то ни было, «Самара», вполне вероятно, снимется с чемпионата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч «Самара» — «Уралмаш» (Екатеринбург) (сентябрь 2024 года)

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Матч «Самара» — «Уралмаш» (Екатеринбург) (сентябрь 2024 года)

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Баскетбольный клуб «Самара», выступающий в Единой лиге ВТБ, обратился в арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом. «В связи с появлением у “Самары” признаков банкротства заявитель намерен обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротства»,— говорится в сообщении Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности.

Проблемы в «Самаре» проявились еще в декабре прошлого года. Тогда команда рассталась со всеми легионерами. Также ушел главный тренер команды хорват Дражен Анзулович.

Плюс самарцы отпустили в «Локомотив-Кубань» своего капитана Александра Гудумака, который с ходу занял солидную позицию в составе одного из претендентов на титул. Гендиректор клуба Камо Погосян объяснял происходящее изменившейся экономической ситуацией. В детали, правда, он не вдавался. Но вскоре выяснилось, что у клуба не хватает денег не только на то, чтобы платить иностранцам, но и чтобы продолжать работу в принципе.

Отметим, что БК «Самара», дебютировавший в Единой лиге ВТБ в 2022 году, практически полностью зависит от финансирования из бюджета региона. Как заявил журналистам вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев, только в 2024 году область выделила на содержание клуба 417 млн руб. Еще 35 млн руб. были привлечены регионом за счет внебюджетных источников.

Согласно версии Telegram-канала «Перехват», специализирующегося на российском баскетболе, действия господина Погосяна «не что иное, как попытка принудить местные власти к диалогу».

«Прямо сейчас, по нашей информации, нет никакого диалога, город просто создает новое юрлицо и новый клуб “Самара”, который по плану будет участвовать в Единой лиге со следующего года. Но чтобы команда смогла просто доиграть сезон, нужно получить права от прежнего юрлица — и именно поэтому Погосян подает на банкротство. Это его попытка начать диалог»,— отметил «Перехват».

Сообщается также, что у «Самары» большие долги. «Теперь все будет зависеть от того, начнется ли диалог между юрлицом “Самара” и руководством региона»,— утверждают авторы канала. Добавим, что «Самаре», которая идет на предпоследнем, 11-м месте в чемпионате Единой лиги ВТБ (шансов на попадание в play-off у клуба нет), осталось провести 17 матчей. Однако, учитывая ситуацию, далеко не факт, что команда сумеет завершить чемпионат.

Власти Самарской области между тем в сложившейся ситуации не видят ничего страшного.

«Инициированное генеральным директором самарского областного баскетбольного спортивного клуба “Самара” банкротство никак не связано с сокращением бюджетного финансирования профессиональных клубов. Это самостоятельное юридическое лицо (официально оно именуется “Региональной общественной организацией “Самарский областной баскетбольный спортивный клуб “Самара”.— “Ъ”), у которого возникли неисполненные обязательства перед кредиторами и контрагентами. Почему эти обязательства возникли и не были вовремя ликвидированы, стоит узнать у Камо Погосяна, генерального директора и учредителя»,— заявил ТАСС вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев.

«В 2025 году на поддержку наших баскетболистов мы направим не менее 320 млн рублей»,— добавил господин Яковлев. Он пояснил, что после процедуры регистрации нового юрлица в чемпионате России по баскетболу в Единой Лиге ВТБ будет принимать участие АНО БК «Самара».

Иными словами, один из руководителей региона заявил, что речи о закрытии клуба нет. Все сводится к замене одного юридического лица другим. Очевидно, что такая замена не может случиться без одобрения руководства самой лиги. Оно, похоже, заняло выжидательную позицию. По словам президента структуры Сергея Кущенко, «Единая лига ВТБ находится в рабочем контакте с руководителями региона».

На данный момент в Единой лиге ВТБ выступают 12 команд. Одна из них — «Астана» — очевидно не соответствует уровню соревнований. Казахстанский клуб провел в нынешнем сезоне 28 матчей и 27 из них проиграл. Весьма вероятно, что на следующий сезон он просто не заявится. С учетом вероятной потери лигой еще и «Самары» турнир может ужаться до десяти участников.

У властей Самарской области в последнее время довольно много вопросов к тому, как финансировались региональные спортивные клубы. В конце прошлого года губернатор области Вячеслав Федорищев публично заявил о наличии злоупотреблений в футбольном клубе Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов». Это вылилось в возбуждение ГУ МВД России по Самарской области уголовного дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Кроме того, после заявлений самарского губернатора дочерняя компания «Ростеха» «РТ-Капитал» потребовала от «Крыльев Советов» погасить давний, еще из 2016 года, долг в 897 млн руб. В среду «РТ-Капитал» подтвердил, что уже получил первые 100 млн руб. в счет погашения задолженности.

Александр Петров