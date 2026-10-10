Обзор зарубежных СМИ: Почему ураган в США грозит ростом мировых цен на нефть?

Вскоре затопило улицы в курортном городе Дестин, а в соседней Пенсаколе проезжую часть завалило обломками зданий и мусором. У одной из крупных гостиниц сорвало крышу. Жители стали делиться в соцсетях фотографиями поваленных деревьев и оборванных линий электропередачи. Горожане рассказывают, что шквалистый ветер прорывался прямо через щели в домах, а звук порывов напоминал свист паровозного гудка. Позже начались массовые отключения электричества: к утру без света остались более 660 тыс. жителей Флориды и Алабамы. «Исайяс» — первый мощный ураган на востоке США со времен «Милтона», который обрушился на побережье в 2024 году.