Обзор зарубежных СМИ: Почему ураган в США грозит ростом мировых цен на нефть?
10 октября, суббота
10.10.2026, 14:55
Сотни тысяч человек без электричества и остановка нефтедобычи. Юго-восток США накрыл ураган «Исайяс». Шторм обрушился на Флориду и Алабаму накануне — в обоих штатах объявили режим ЧС. Стихия принесла мощные ливни и ветер, который срывал крыши зданий и обрывал электросети. Без света остаются более 860 тыс. граждан, следует из данных портала PowerOutage. К выходным в аэропортах США задержали свыше 4 тыс. авиарейсов, из них 340 отменили. От непогоды пострадали не только местные жители, но и сырьевые компании: из-за урагана в стране снова могут взлететь цены на топливо. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.
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«Исайяс» обрушился на побережье Мексиканского залива США 9 октября — его оценили как ураган 2-й категории опасности. Разрушительные ветра и проливные дожди первыми встретили жители Алабамы и севера Флориды. Перед выходом на сушу скорость ветра доходила до 170 км/ч, рассказали синоптики Associated Press. Власти призвали местных жителей не выезжать на дороги: опасность сохранялась во всем регионе.
Вскоре затопило улицы в курортном городе Дестин, а в соседней Пенсаколе проезжую часть завалило обломками зданий и мусором. У одной из крупных гостиниц сорвало крышу. Жители стали делиться в соцсетях фотографиями поваленных деревьев и оборванных линий электропередачи. Горожане рассказывают, что шквалистый ветер прорывался прямо через щели в домах, а звук порывов напоминал свист паровозного гудка. Позже начались массовые отключения электричества: к утру без света остались более 660 тыс. жителей Флориды и Алабамы. «Исайяс» — первый мощный ураган на востоке США со времен «Милтона», который обрушился на побережье в 2024 году.
Сейчас шторм уходит вглубь материка, на север через южную Алабаму, со скоростью 56 км/ч. Сохраняется угроза внезапных наводнений и сильных приливов, отмечает CNN. В Форт-Уолтон-Бич, неподалеку от Луизианы, объявили ЧС. В некоторых местах грузовики не могут проехать через затопленные дороги. Любопытную деталь приводит агентство Associated Press: несмотря на режим чрезвычайного положения, власти не стали отменять принципиальный матч по американскому футболу между университетскими командами Джорджии и Алабамы. Правда, Дональд Трамп, который собирался присутствовать на игре, свой визит из-за непогоды отменил.
Тем временем на фоне урагана в Мексиканском заливе остановилась добыча нефти. По данным Bloomberg, за сутки компании недосчитались 1,5 млн баррелей нефти — это почти четверть от дневной нормы. Приостановка коснулась и газа: потери оцениваются в 35 млн куб. м, что составляет 60% всей суточной добычи. Эвакуированы сотрудники 129 буровых платформ. Несколько портов перестали пускать и выпускать суда. Даже небольшие потери в производстве могут привести к резкому росту цен, отмечает издание. По словам экспертов, на динамику влияют и без того низкие запасы бензина в США.