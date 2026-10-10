Финский премьер Орпо призвал не пускать российских туристов в Европу

Он также выразил обеспокоенность ростом влияния в европейских странах праворадикальных партий с пророссийской повесткой. По мнению господина Орпо, существует угроза прихода к власти пророссийского правительства в одной из стран Европейского союза, хотя в самой Финляндии подобные политические силы отсутствуют.