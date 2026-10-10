Финский премьер Орпо призвал не пускать российских туристов в Европу
10.10.2026, 15:25
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о намерении предложить на предстоящем заседании Европейского совета ввести полный запрет на выдачу туристических виз российским гражданам. Об этом он рассказал в эфире программы «Ykkсааму» финской телерадиокомпании Yle.
Господин Орпо объяснил свою инициативу вопросами безопасности, отметив, что Россия якобы привлекает преступников для проведения диверсий в Европе с целью ослабить западную поддержку Украины. Такие угрозы, по его словам, подтверждаются финскими спецслужбами. «Риск диверсий очевиден»,— заявил премьер.
Он также выразил обеспокоенность ростом влияния в европейских странах праворадикальных партий с пророссийской повесткой. По мнению господина Орпо, существует угроза прихода к власти пророссийского правительства в одной из стран Европейского союза, хотя в самой Финляндии подобные политические силы отсутствуют.
Инициатива финского премьера поддерживается странами Балтии и Северной Европы, которые уже настаивают на ужесточении визовых правил для россиян в рамках ЕС. Еврокомиссия ранее сообщила о своих планах к концу 2026 года предложить странам союза ужесточить требования к выдаче шенгенских виз гражданам государств, считающихся недружественными.