Коррупция превысила губернаторский уровень

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, превратившийся за последние дни в ключевого ньюсмейкера российского футбола, подогрел остроту заявлений, сделанных им ранее. Он рассказал, что передал сведения о возможной коррупции в российском футболе правоохранительным органам. Напомним, что ранее господин Федорищев поведал о системной коррупции в судейском корпусе российского футбола. В четверг вечером руководство Российского футбольного союза (РФС) уже провело рабочую встречу с губернатором и договорилось о совместной работе по делу о коррупции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В четверг получила развитие скандальная история, инициированная заявлением губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупционных проявлениях в российском профессиональном футболе. Ранее господин Федорищев в своем Telegram-канале написал, что самарские «Крылья Советов» (команда занимает в Российской премьер-лиге 12-е место) имеют солидный долг перед судьями, обслуживающими матчи РПЛ. Вячеслав Федорищев рассказал, что два месяца назад «один из функционеров» «Крыльев» сообщил ему о долге в 36 млн руб. перед «неназванными преступниками», которые «занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Господин Федорищев отметил, что, проведя «аналитическую работу», убедился в том, что в этом сегменте, «где работают замечательные профессионалы, сильные и очень уважаемые эксперты», до сих пор есть «люди, которые его дискредитируют, занимаясь коррупцией», и эта «система, судя по всему, работает последние годы», поглощая «деньги налогоплательщиков». Вячеслав Федорищев утверждает, что «во многих командах, которые потакают этой системе, есть соответствующие люди», а значит, «клубы тоже являются активными участниками данного процесса».

В четверг господин Федорищев сообщил, что уведомил о том, что ему известно, власти. «Факты я передал в правоохранительные органы, они сейчас плотно занимаются, в интересах следствия не могу их озвучивать»,— сказал губернатор Федорищев «РИА Новости».

Президент РПЛ Александр Алаев, в свою очередь, отметил, что в лиге посчитали «необходимым оперативно собрать клубы, чтобы обсудить ситуацию». «Все, кроме "Крыльев Советов", приняли участие»,— сказал он. «Выступил представитель губернатора, нам показалось, он был не до конца информирован, так что полноценным я бы разговор не назвал. Мы направили обращение Вячеславу Андреевичу Федорищеву от лица клубов»,— сказал господин Алаев журналистам.

Глава РПЛ также сообщил, что настаивает на тщательном совместном расследовании. «Нельзя оставлять без действия факты, озвученные губернатором. Мы хотим быть частью процесса и понимать, что происходит, знать детали. Если факт коррупции подтвердится, то должно быть строгое наказание,— полагает господин Алаев.— Если в процессе окажется, что другие клубы имеют отношение, то должны быть самые строгие наказания. Лично я готов хоть сегодня вылететь и провести совместное со всеми заинтересованными сторонами совещание, разобраться и, если надо, наказать виновных».

Губернатор Федорищев отреагировал довольно быстро.

«Увидел заявление РПЛ, все команды собрались, обсудили и приняли резолюцию, что все хорошо, и просили передать факты им по поводу моего заявления. Факты я передал в правоохранительные органы, они плотно занимаются,— сказал господин Федорищев.— Ожидал, что все команды воспользуются возможностью перейти на новый уровень чистоты, честности. Ничего страшного — мы за чистый спорт, он победит».

В четверг стало известно о встрече генерального секретаря РФС Максима Митрофанова с Вячеславом Федорищевым. «Сегодня в Самаре состоялась наша встреча, на которой мы обсудили нашу позицию,— заявил господин Митрофанов ТАСС.— Она заключается в нулевой терпимости к любому неспортивному влиянию на игру. Попытки оказывать такое влияние должны быть пресечены, а виновные — найдены и наказаны в соответствии с российским законодательством. Материалы, находящиеся в распоряжении у губернатора Самарской области, переданы в правоохранительные органы. РФС будет оказывать содействие правоохранителям в проведении расследования».

Александр Петров