Алексей Швед проявился в «Зените»

Один из наиболее известных российских баскетболистов Алексей Швед вернулся в Единую лигу ВТБ. Защитник подписал краткосрочный контракт с «Зенитом». Об этом сообщил председатель совета директоров петербуржцев Александр Медведев. Напомним, что до конца прошлого года Швед выступал за китайский «Шаньси Лунгс», но в начале декабря был исключен из заявки команды. В «Зените», вероятно, рассчитывают, что 36-летний игрок сумеет заменить выбывшего до конца сезона Ксавьера Муна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Швед (справа) во время матча между командами ЦСКА и «Зенит» (Санкт-Петербург) (июнь 2022 года)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Алексей Швед (справа) во время матча между командами ЦСКА и «Зенит» (Санкт-Петербург) (июнь 2022 года)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Алексей Швед заключил контракт с клубом Единой лиги ВТБ «Зенит», об этом сообщил председатель совета директоров клуба Александр Медведев. «Алексей подписал контракт. До конца сезона пока, а там посмотрим. Когда сыграть сможет? В понедельник пройдет медосмотр и будет тренироваться с командой потом»,— сообщил господин Медведев ТАСС. Отметим, что ближайший матч, в котором Швед мог бы принять участие, состоится 24 января, когда «Зенит» в гостях сыграет против «Самары».

Алексею Шведу 36 лет. В России он выступал за московский ЦСКА (2005–2012, 2021–2023) и «Химки» (2015–2021). В составе армейцев баскетболист четырежды становился чемпионом России, один раз победителем Евролиги. В составе сборной России Швед завоевал бронзовые медали на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне и чемпионате Европы — в 2011-м. В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) защитник играл за «Миннесота Тимбервулвз» (2012–2014), «Филадельфия Севенти Сиксерс» (2014), «Хьюстон Рокетс» (2014–2015) и «Нью-Йорк Никс» (2015).

Из России Алексей Швед уехал по завершении сезона 2022/23. К тому моменту истек его контракт с ЦСКА, с другими российскими клубами защитник договориться не сумел. Равно как не удалось устроиться ни в одну из европейских команд, хотя интерес с их стороны к Шведу был.

В итоге игрок оказался в китайском «Шаньси Лунгс». Там Швед провел неплохой сезон, но в новом чемпионате, после смены тренера места ему в команде не нашлось. В начале декабря «Шаньси» исключил его из своей заявки. В декабре прошлого года агент Шведа Обрад Фимич рассказывал ТАСС, что у его клиента было предложение из Тайваня, оно было отвергнуто. Агент также выражал недоумение тем, что «перед переходом в Китай клубы Единой лиги ВТБ не выразили интереса к кандидатуре Алексея».

«Алексей — объективно сильнейший русский игрок своего поколения и, думаю, входит в десятку лучших европейцев в последние 14 лет. Человек, на которого равняются дети. Дважды лучший снайпер Евролиги и Евробаскета-2017. В Сербии по-другому относятся к своим легендам. Посмотрим, как будет с интересом клубов Единой лиги ВТБ на этот раз»,— сказал господин Фимич

Точно не известно, вел ли ранее Швед переговоры с «Зенитом», но так или иначе стороны сочли, что могут пригодиться друг другу. Весьма вероятно, на позицию руководства питерского клуба оказало влияние то, что команда до конца сезона лишилась получившего травму разыгрывающего Ксавьера Муна, являвшегося к тому же одним из основных добытчиков команды. Шведу, если он будет в форме, вполне по силам его заместить. Другое дело, что наставнику «Зенита» Хави Паскуалю предстоит поработать над тем, чтобы интегрировать Шведа, нередко склонного к увлечению индивидуальными действиями, в игровую схему команды.

По мнению главы тренерского совета Российской федерации баскетбола (РФБ) Станислава Еремина, Швед — яркий игрок, и его возвращение в лигу привлечет интерес.

«Но пока непонятно, насколько он готов помогать "Зениту". Неизвестно, в какой он сейчас форме, какая у него будет роль,— сказал господин Еремин ТАСС.— Это специфический игрок, который требует, чтобы команда отталкивалась от его игры, но в "Зените" уже есть лидеры, команда провела половину сезона, и теперь главному тренеру надо думать, как уместить их на площадке вместе со Шведом».

Добавим, что на данный момент «Зенит» идет в регулярном первенстве лиги на третьем месте, отставая на одну победу от УНИКСа и на две — от ЦСКА.

Александр Петров