Москва заправила сделку топливом

Собрать такие объемы не составит труда, потому что потребление на внутреннем рынке сокращается, а объем производства дизельного топлива в РФ довольно большой — тем более не такие уж большие цифры называет Трамп. И еще один позитивный момент — возникает определенная конкуренция за российские углеводороды с Индией и Китаем, которые в основном наши объемы и покупают. Более того, это определенный сигнал Китаю о том, что Россия может договариваться с Соединенными Штатами, может торговать с ними. Американцам не столь важно, куда пойдет дизель из России: на американский рынок или вообще на мировой. Пусть он даже идет в Турцию, в Бразилию, в Индию. Главное, что глобальная цена будет снижаться, и это приведет к удешевлению дизельного топлива на внутреннем рынке США».