Москва заправила сделку топливом
Сколько Россия заработает на экспорте дизеля в США и на мировой рынок
10.10.2026, 14:22
Вашингтон пошел на дизельную сделку с Москвой, поскольку Киев продолжил атаковать российские НПЗ. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на источники. 9 октября Россия и США договорились об экспорте дизельного топлива. Как сообщил Дональд Трамп, Россия сразу экспортирует 300 тыс. тонн топлива, в ноябре — еще 500 тыс., а затем — 1 млн тонн. После этого Москва в короткие сроки поставит дополнительно 3 млн тонн.
Минфин США разрешил сделки с российским дизелем до апреля 2027 года. По словам Трампа, соглашение с Москвой позволит быстро снизить мировые цены на топливо на фоне ситуации вокруг Ормузского пролива. Кто больше выиграет от новых договоренностей, “Ъ FM” ответил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков:
«Запрещено было импортировать российские нефтепродукты — газ, нефть, уголь — с 1 апреля 2022 года на территорию Соединенных Штатов. Сейчас в отношении дизеля это ограничение временно снимается. Должны быть еще предоставлены разъяснения, касаются ли они компаний или нет. Потому что крупнейшие корпорации — “Роснефть”, “Лукойл”, “Газпромнефть”, “Сургутнефтегаз” — находятся в SDN-листе США. Он предполагает, что любые контакты с внесенной в него компанией запрещены.
России было бы выгодно снять эти ограничения, потому что они создают дополнительные издержки при работе компаний, экспорте нефти, нефтепродуктов. И сами коммерческие структуры, и бюджет получили бы больше, если бы эти санкции были приостановлены. То есть с кого-то из компаний рестрикции должны снять, мы же не можем поставлять дизель через цепочку трейдеров, обманывая санкционные регуляторы Штатов.
Собрать такие объемы не составит труда, потому что потребление на внутреннем рынке сокращается, а объем производства дизельного топлива в РФ довольно большой — тем более не такие уж большие цифры называет Трамп. И еще один позитивный момент — возникает определенная конкуренция за российские углеводороды с Индией и Китаем, которые в основном наши объемы и покупают. Более того, это определенный сигнал Китаю о том, что Россия может договариваться с Соединенными Штатами, может торговать с ними. Американцам не столь важно, куда пойдет дизель из России: на американский рынок или вообще на мировой. Пусть он даже идет в Турцию, в Бразилию, в Индию. Главное, что глобальная цена будет снижаться, и это приведет к удешевлению дизельного топлива на внутреннем рынке США».
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия досрочно снимает ограничения на экспорт дизеля. Ранее меры продлевали до конца октября 2026-го. В интервью ТАСС он подтвердил объемы поставок, которые ранее назвал Дональд Трамп. При этом Новак заверил, что внутренний рынок будет полностью обеспечен топливом.
Если получится экспортировать весь дизель в рамках сделки, российский бюджет получит сотни миллиардов рублей, говорит старший научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрахович:
«Конечно, учитывая, как были настроены российские НПЗ, дизеля у нас производилось гораздо больше, чем для внутренних нужд. И куда тогда его девать — хранить в хранилищах? У нас их не так много. Один из вариантов — возобновить экспорт. В договоренностях с Трампом удалось его продать под политическим соусом: оказать услугу и в обмен попросить что-то свое. Может быть, это совсем даже и неплохой вариант. Но посмотрим, сработает ли в итоге эта сделка.
Измерять доходы можно по-разному. Если бюджет из-за сокращения мировых цен на нефтепродукты будет меньше выплачивать российским компаниям по демпферу, то, соответственно, это будет плюс для бюджета, но минус для компаний.
В принципе, если предположить, что весь экспорт нефтепродуктов бы восстановился (что, конечно, сомнительно с учетом продолжающихся ударов дронов), тогда можно было бы рассчитать на суммы до 200 млрд руб. в месяц в федеральный бюджет. Но это пока абстракция, потому что ни о каком полном восстановлении экспорта нефтепродуктов мы не говорим ни с точки зрения юридической, ни с точки зрения тем более физической, потому что удары дронов продолжаются».
Владимир Зеленский раскритиковал решение США разрешить экспорт топлива из России. Он назвал смягчение антироссийских санкций без договоренностей о мире проявлением слабости. На сделку с Москвой в моменте отреагировали американские сырьевые рынки. Ноябрьские фьючерсы на дизель у Чикагской торговой биржи к утру подешевели на 5%.
Директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев считает эффект временным. А мировые цены на топливо получится снизить только при нескольких условиях:
«То, что Трамп услышал в ответ, — естественный график увеличения добычи с учетом снижения спроса внутреннего в России и постепенного восстановления заводов. Обещанные 3 млн тонн в месяц — это, по сути, тот уровень, который Россия обычно экспортирует. В масштабах текущего дефицита — капля в море. Тем более, что эти объемы поступят не сразу. Текущий дефицит, с учетом всех высвобождающихся запасов, — около 6 млн тонн в месяц, не меньше. 300-500 тыс. тонн — это не так мало, но точно не является ценообразующим фактором.
Пока заперт Ормузский пролив, поставки сырой нефти периодически восстанавливаются. А вот по нефтепродуктам, в том числе по дизельному топливу, ситуация намного более печальная. Кроме того, внутрироссийским фактором этой сделки является затоваривание хранилищ. Как только они заполняются, встает вопрос о сокращении производств, что в текущих условиях совершенно неприемлемо, потому что от объема производства, первичной переработки нефти зависит и объем выпуска бензина, с которым в России по-прежнему большие сложности.
Говорить о сделке можно было бы, если бы здесь была третья сторона в лице Украины, и Трамп смог убедить страну прекратить удары по НПЗ. Но он уже это пытался делать. А пока эти удары продолжаются и их риск сохраняется, ни Россия, ни США не могут гарантировать никакие объемы поставок, потому что есть всегда третий фактор».
Financial Times отмечает, Украина продолжит атаковать российские энергообъекты. Об этом газете заявил высокопоставленный чиновник из Киева. 9 октября в Майами проходили переговоры Украины и США. Но прекратились после звонка президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов считает, что переговоры все же продолжатся:
«Готов ли Трамп скандалить с Зеленским? Вообще без вопросов: Зеленский никогда ему явно персонально не импонировал. У Трампа есть сейчас задача конкретная, связана она с избирательными перспективами партии, которые не очень светлые. При этом не надо обольщаться: он, как мы видели уже многократно, легко разворачивается обратно, когда возникают какие-то другие обстоятельства. Что касается передачи разведданных, это вопрос действительно серьезный. Однажды такое уже было, продлилось это буквально пару дней. Украина сделает все, чтобы торпедировать эти договоренности.
То, что Украина прервала переговоры, вполне объяснимо: когда в разгар консультаций меняются условия, которые идут вразрез с твоими интересами, вполне естественно, что обсуждения нет смысла продолжать. Сейчас будет спад переговорной активности, но затем он опять возобновится».
Как пишет Axios, на переговорах США и Украины в Майами представители обсудили новые предложения по территориальному урегулированию и гарантии безопасности для Украины.