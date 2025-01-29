В «РТ-Капитал» подтвердили получение первого транша от «Крыльев Советов»

В «Ростехе» подтвердили получение первой выплаты долга самарского футбольного клуба «Крылья Советов» перед дочерней компанией «РТ-Капитал». Спортивная организация перевела 100 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

В госкорпорации сообщили, что «нацелены на максимально мирное урегулирование ситуации».

Компания «РТ-Капитал» ранее опубликовала релиз с информацией о судебном иске к самарскому футбольному клубу «Крылья Советов» с требованием вернуть долг в размере 897 млн руб. Срок погашения долга истек в 2016 году и с тех пор клуб «не выполняет взятые на себя обязательства». В пресс-релизе отмечалось, что «Ростех» предоставил поддержку спортивной организации на «максимально комфортных условиях» с учетом значения «Крыльев Советов» для Самарской области. «РТ-Капитал» ежегодно подтверждал статус долга перед РПЛ, что позволяло клубу продолжать выступления в чемпионате России. При этом организация была готова реструктуризировать задолженность при условии ее надлежащего обеспечения. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что планирует погасить долг футбольного клуба «Крылья Советов» перед дочерней компанией «Ростеха» в течение года.

В настоящее время в «Крыльях Советов» проводится проверка финансово-хозяйственной деятельности, инициированная губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Глава региона подготовил заявление для правоохранительных органов по ситуации в футбольном клубе. Губернатор узнал от сотрудника команды о долге в размере 36 млн руб. коррупционным структурам, связанным с судейством. Он попросил провести проверку по четырем статьям УК РФ, включая злоупотребление полномочиями, нецелевое расходование бюджетных средств, мошенничество и присвоение или растрату. ГУ МВД России по Самарской области по факту заявления губернатора возбудило уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Подробности дела и фигуранты пока не разглашаются.

Евгений Чернов