ЕС протянул США телефонную трубку мира

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас провела с госсекретарем США Марко Рубио первый телефонный разговор, призванный снять неопределенность в отношениях западных союзников после возвращения в Белый дом президента Трампа. По итогам беседы стороны заявили о совпадении интересов по Украине и назвали общими вызовами Россию, Китай и Иран, обойдя молчанием главные раздражители в отношениях между США и ЕС. В то время как Брюссель ищет пути сближения с Вашингтоном, новая администрация США форсировать контакты не спешит. Обе стороны приходят к пониманию того, что их союзнические отношения превращаются в «дипломатию сделок».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый телефонный разговор главы дипломатии ЕС Каи Каллас и нового госсекретаря США Марко Рубио прервал напряженную паузу в контактах западных союзников

Фото: Алексей Витвицкий / Коммерсантъ; Rebecca Blackwell / AP Первый телефонный разговор главы дипломатии ЕС Каи Каллас и нового госсекретаря США Марко Рубио прервал напряженную паузу в контактах западных союзников

Фото: Алексей Витвицкий / Коммерсантъ; Rebecca Blackwell / AP

Первый телефонный разговор главы дипломатии ЕС Каи Каллас и нового госсекретаря США Марко Рубио прервал напряженную паузу в контактах западных союзников, возникшую в связи с нежеланием нового президента США Дональда Трампа следовать прежним правилам игры в отношениях с Европой. Заявления по итогам переговоров глав дипломатических ведомств США и ЕС свидетельствуют о том, что оказавшиеся в непростой ситуации стороны пытаются продемонстрировать видимость единства и предпочитают не делать акцент на тех проблемах, которые испытывают на прочность их альянс.

«Хороший разговор с госсекретарем Рубио. Мы обсудили глобальные вопросы, в которых у ЕС и США совпадают интересы, включая войну России на Украине, пагубное влияние Ирана и проблемы, создаваемые Китаем. ЕС и США всегда сильнее вместе»,— написала в социальной сети X Кая Каллас. «С нетерпением жду встречи с вами в ближайшее время»,— добавила она, обращаясь к главе американской дипломатии.

В свою очередь, в заявлении Госдепа США расставлены иные акценты.

Как следует из сообщения, Марко Рубио отметил «необходимость укрепления трансатлантической безопасности, призвал Европу увеличить расходы на оборону и обратил внимание на вызовы, которые представляет Китай».

Таким образом, глава Госдепа подтвердил ранее изложенную позицию президента Трампа о его намерениях возложить на европейских союзников большую ответственность за решение общих вопросов для США и ЕС. В заявлении Госдепа также отмечается, что «госсекретарь приветствовал продление санкций ЕС против России». Ранее Кая Каллас заявила, что в Евросоюзе идет работа над 16-м пакетом санкций против РФ, в которые планируется включить широкий круг объектов — от СПГ до консолей для видеоигр.

Своим разговором с Каей Каллас Марко Рубио попытался несколько снизить накал страстей в Брюсселе в связи с непривычно медленным темпом диалога западных союзников. Как сообщила в понедельник официальный представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер, новая администрация США пока не ответила на приглашение Каи Каллас провести совместное заседание на уровне глав МИДов. Она также пояснила, что пока ей нечего добавить по вопросу контактов Еврокомиссии с новой американской администрацией.

Масла в огонь подлила публикация в издании Politico, на этой неделе сообщившем о том, что европейские чиновники выражают растущую тревогу по поводу отсутствия подтверждения со стороны главы Госдепа о его готовности лично пообщаться с европейскими коллегами в Брюсселе.

Как следует из публикации, в Брюсселе считают, что администрация Трампа специально игнорирует Евросоюз, чтобы ослабить его единство, что позволит Вашингтону оказывать на ЕС большее влияние по наиболее болезненным вопросам, таким как введение пошлин на европейские товары.

«Молчание Рубио разжигает беспокойство чиновников в Брюсселе, которые подозревают, что администрация Трампа специально игнорирует ЕС. Все это часть стратегии "разделяй властвуй", чтобы ослабить союз»,— говорится в публикации. «Для Европы риск заключается в том, что Трамп сможет ослаблять единство союза, что сделает Брюссель более уязвимым перед давлением Вашингтона»,— отмечает издание.

Первоначальный шок руководства ЕС вызвали громкие заявления президента Трампа, который негодовал по поводу «дефицита торгового баланса в сотни миллиардов долларов», угрожал ввести дополнительные пошлины на европейские товары, требовал от европейцев закупать больше американских энергоресурсов, упрекал их в меньших тратах на поддержку Украины, а также заявил о своих притязаниях на Гренландию.

В связи с этим накануне своего первого телефонного разговора с Марко Рубио Кая Каллас попыталась сформулировать новую стратегию европейской политики по отношению к США.

Учитывая, что Дональд Трамп представляет себе отношения с Брюсселем совсем не так, как его предшественник Джо Байден, считавший главной ценностью трансатлантическую солидарность, глава европейской дипломатии призвала научиться разговаривать с Трампом на привычном ему «языке сделок». «Это означает всегда и по всем вопросам вести переговоры. Мы должны также разговаривать на этом языке»,— заявила Кая Каллас в понедельник после заседания Совета глав МИД ЕС, на котором обсуждались отношения с США.

Отвечая на вопрос о том, насколько уместно говорить о «языке сделок» при обсуждении суверенитета европейских стран, в частности, после заявления Трампа о том, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, она заявила о поддержке Дании, но при этом и не стала критиковать высказывания американского лидера. По ее словам, «в ЕС должны слушать то, что говорит президент США, но не стоит все воспринимать буквально». «Мы в Европе сильны, когда едины. Поддерживаем друг друга, но США также являются важным союзником, нам необходимо сотрудничать по ряду вопросов»,— добавила она.

Первый телефонный разговор между главами дипломатии США и ЕС совпал с европейским турне премьер-министра Дании Метте Фредериксен, которая отправилась с визитами в Берлин, Париж и Брюссель. Целью турне стало усиление «европейского единства» на фоне интереса президента Трампа к входящей в состав датского королевства Гренландии.

«Мы говорили о Дании и о дискуссиях, которые сейчас ведутся. Важно, чтобы мы были едины в Европе. Совершенно ясное послание странам Северной Европы, а также друзьям за пределами Европы заключается в том, что необходимо уважать территорию и суверенитет государств. Это краеугольный камень международного сообщества»,— заявила Метте Фредериксен после встреч с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Как сообщает со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе газета Financial Times, страны ЕС и НАТО решили отказаться от публичного обсуждения заявлений президента Трампа о его планах присоединить Гренландию к США.

«ЕС и НАТО приняли обет молчания по вопросу Гренландии после того, как Дания попросила союзников воздержаться от реакции на угрозы Дональда Трампа захватить остров»,— отмечает издание.

В то же время за закрытыми дверями Евросоюз изучает варианты укрепления отношений с Гренландией в сфере добычи ресурсов, чтобы начать свою контригру и не допустить реализацию планов Трампа. «Мы считаем, что подход "око за око" бесполезен. Но мы все придерживаемся основных принципов, таких как национальный суверенитет и территориальная целостность, которые должны соблюдаться»,— заявил Financial Times высокопоставленный чиновник ЕС.

Кроме того, по данным источников издания, «за кулисами высокопоставленные чиновники в Брюсселе, Копенгагене и Нууке (столица Гренландии.— “Ъ”) обсуждают, как ЕС мог бы укрепить сотрудничество с Гренландией в области энергетики и добычи важнейших видов сырья».

В свою очередь, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро пошел еще дальше, сообщив, что его страна обсуждала с Данией возможность отправки европейских войск в Гренландию в ответ на американскую угрозу аннексировать остров. Говоря о возможном повышении пошлин на европейские товары со стороны США, глава МИД Франции предупредил, что «Европа ответит на этот шаг».

Сергей Строкань