Антониу Кошта дал Европейский совет

Заступивший 1 декабря на пост председателя Евросовета Антониу Кошта впервые собрал лидеров государств ЕС на совещание под своим руководством. Европейским политикам предстояло обсудить сразу несколько горячих тем, ключевыми из которых стали Украина, Грузия и события на Ближнем Востоке. При этом российско-украинский конфликт традиционно доминировал над всем остальным. И это объяснялось не только общемировым контекстом, включая грядущий приход в Белый дом Дональда Трампа, обещавшего положить конец противостоянию на востоке Европы, но и присутствием в бельгийской столице президента Украины Владимира Зеленского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Грузинский вопрос оказался для участников саммита (на фото глава дипломатии ЕС Кая Каллас и председатель Евросовета Антониу Кошта) самым непростым с точки зрения европейской системы ценностей и ориентиров

Фото: Omar Havana / AP Грузинский вопрос оказался для участников саммита (на фото глава дипломатии ЕС Кая Каллас и председатель Евросовета Антониу Кошта) самым непростым с точки зрения европейской системы ценностей и ориентиров

Фото: Omar Havana / AP

Заседание 19 декабря стало последним для европейских лидеров в 2024 году и в то же время первым для нового председателя Евросовета Антониу Кошты. С одной стороны, конец календарного года требовал от лидеров некоего подведения итогов, с другой — мировые события, в которые Евросоюз так или иначе был вовлечен, скорее вынуждали собравшихся в бельгийской столице намечать планы на будущее и не располагали к спокойной оценке результатов, пусть и промежуточных.

Повестка заседания оказалась насыщенной. Главными темами дискуссий стали политический кризис в Грузии, серьезные сдвиги в конфигурации сил на Ближнем Востоке и, конечно же, Украина.

Грузинский вопрос оказался для европейских политиков, возможно, самым непростым с точки зрения собственной же системы ценностей и ориентиров. Еще год назад в Брюсселе и Тбилиси праздновали предоставление Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС, а теперь между столицами возникло противостояние.

После парламентских выборов 26 октября в кавказской стране оппозиция не признала победу правящей партии «Грузинская мечта» и потребовала новых выборов. ЕС тогда не стал однозначно обвинять власти республики в фальсификациях, а лишь призвал расследовать возможные нарушения. Однако 28 ноября премьер Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке переговоров с Брюсселем о евроинтеграции до 2028 года, что спровоцировало мощную волну ежедневных протестов. Реакция властей республики в первые недели митингов оказалась крайне жесткой, что в итоге заставило страны ЕС задуматься о санкциях в отношении этой страны.

Некоторые в Евросоюзе даже предлагали отменить безвизовый режим для граждан Грузии. Однако пока от этой идеи отказались, предположив, что такая мера скорее обернется наказанием протестующих.

Перед лидерами стран ЕС встал вопрос, что делать с Грузией, но однозначного ответа они так и не нашли. При этом ситуация сложилась довольно парадоксальная: и в Брюсселе заявляют, что будущее Грузии в ЕС, и официальный Тбилиси утверждает, что в перспективе шести лет собирается вступить в союз.

Ближневосточная повестка также требовала от лидеров ЕС нестандартных подходов. Если еще недавно все внимание на подобных саммитах было сосредоточено на противостоянии Израиля с его региональными противниками, то теперь — после свержения 8 декабря режима Башара Асада — европейским политикам предстояло выработать новый подход к Сирии, где власть захватила разрозненная коалиция вооруженных оппозиционных группировок.

В итоге в Брюсселе заключили, что изменения в Сирии — шанс для этой страны, и решили установить контакты с ее новым руководством, однако сочли, что делать однозначные выводы по сирийской проблеме пока преждевременно.

Как и в случае с Грузией, страны ЕС решили, что лучше всего подождать развития ситуации и проявлять осторожность.

Зато в случае с Украиной ждать никто не собирался, хотя и ожидание в данном случае было отчасти неизбежным. После 20 января власть в США перейдет к республиканцу Дональду Трампу, который неоднократно заявлял о намерениях заставить Москву и Киев прекратить конфликт. Как отметил еще в пригласительном письме к лидерам Антониу Кошта, Украина на саммите станет центральной темой. «Мы должны поддерживать Украину столько, сколько потребуется»,— поставил задачу глава Евросовета.

Общий посыл участников саммита сводился к тому, что перед возможным стартом процесса урегулирования необходимо усилить переговорные позиции Украины.

При этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в преддверии заседания Евросовета заявила газете Financial Times, что «нет смысла подталкивать Зеленского к переговорам, когда Путин не хочет говорить». «Мы не можем говорить о миротворцах, когда нет мира»,— добавила госпожа Каллас.

Правда, в тот же день президент РФ Владимир Путин во время «прямой линии» заявил, что Россия готова к переговорам без предварительных условий, но на основе стамбульских договоренностей и «исходя из реалий на земле». Глава государства заверил, что в Москве «готовы к переговорам и к компромиссам», чего, по его мнению, не скажешь о Киеве.

Несмотря на пожелание Каи Каллас, обсуждались в Брюсселе и миротворцы. По словам Владимира Зеленского, идея президента Франции Эмманюэля Макрона уже получила «позитивный отклик от некоторых лидеров». Украинский президент даже заверил, что обсуждаются детали формата подобной миссии.

При этом реакция на саму идею в ЕС пока разная. Например, министр обороны Швеции Пол Йонсон не исключил возможности участия военных королевства в подобной миссии, а президент Финляндии Александр Стубб посоветовал «не забегать вперед во время обсуждений возможной миротворческой операции». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее также утверждал, что о миротворцах «сейчас говорить, очевидно, преждевременно».

Алексей Забродин