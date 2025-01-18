Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Каллас: ЕС не снимет санкции с России до переговоров Москвы и Киева

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что санкции в отношении России не будут сняты до начала переговоров между Москвой и Киевом. По ее словам, введенные ограничения остаются рычагом для переговоров об урегулировании военного конфликта между странами.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас

Глава европейской дипломатии Кая Каллас

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Глава европейской дипломатии Кая Каллас

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

«Нам определенно нужны санкции. Это наш рычаг, и было бы очень странно от него отказаться. Ничего не изменилось. Путин не изменил своих целей, и на местах ничего не изменилось. Поэтому нет никаких оснований для отмены санкций»,— сказала Кая Каллас агентству AFP. Как добавила госпожа Каллас, во время переговоров об урегулировании конфликта, в случае отмены санкций, Евросоюз окажется в более слабой позиции.

17 января премьер Венгрии Виктор Орбан призвал ЕС снять санкции с России. Он объяснил свое предложение наступлением «новой эры», которая начнется с вступлением Дональда Трампа в должность президента США.

С начала военной операции в 2022 году Евросоюз принял 15 пакетов санкций в отношении России. В настоящий момент идет подготовка 16-го пакета ограничений. По информации Bloomberg, в него войдут постепенное прекращение импорта сжиженного природного газа из России, отключение новых банков от системы SWIFT и запрет на покупку алюминия.

Подробнее о санкциях — в материале «Ъ» «Суда нагрузили санкциями».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...