Каллас: ЕС не снимет санкции с России до переговоров Москвы и Киева

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что санкции в отношении России не будут сняты до начала переговоров между Москвой и Киевом. По ее словам, введенные ограничения остаются рычагом для переговоров об урегулировании военного конфликта между странами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава европейской дипломатии Кая Каллас

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters Глава европейской дипломатии Кая Каллас

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

«Нам определенно нужны санкции. Это наш рычаг, и было бы очень странно от него отказаться. Ничего не изменилось. Путин не изменил своих целей, и на местах ничего не изменилось. Поэтому нет никаких оснований для отмены санкций»,— сказала Кая Каллас агентству AFP. Как добавила госпожа Каллас, во время переговоров об урегулировании конфликта, в случае отмены санкций, Евросоюз окажется в более слабой позиции.

17 января премьер Венгрии Виктор Орбан призвал ЕС снять санкции с России. Он объяснил свое предложение наступлением «новой эры», которая начнется с вступлением Дональда Трампа в должность президента США.

С начала военной операции в 2022 году Евросоюз принял 15 пакетов санкций в отношении России. В настоящий момент идет подготовка 16-го пакета ограничений. По информации Bloomberg, в него войдут постепенное прекращение импорта сжиженного природного газа из России, отключение новых банков от системы SWIFT и запрет на покупку алюминия.

Подробнее о санкциях — в материале «Ъ» «Суда нагрузили санкциями».