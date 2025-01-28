«Война расходов на ИИ вступает в новую фазу»
Мировые СМИ об ударе, нанесенном китайским стартапом мировому рынку высоких технологий
Ведущие средства массовой информации США, Европы, Японии и Китая живо обсуждают падение акций ведущих технологических компаний мира, вызванное новостью о выпуске китайским стартапом DeepSeek новой модели искусственного интеллекта (ИИ) R1. Этот продукт оказался гораздо дешевле, чем западные аналоги, но при этом не уступает им по техническим характеристикам. Сообщение о появлении китайского конкурента привело к тому, что суммарная капитализация западных технологических компаний уменьшилась на $1 трлн.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Financial Times (Лондон, Великобритания)
Прорыв DeepSeek переворачивает лежащие в основе оценки технологических компаний США предположения о их неоспоримом превосходстве в области ИИ, которое будет расширено за счет трат миллиардов долларов на чипы и инфраструктуру... Некоторые из утверждений (DeepSeek.— «Ъ») еще предстоит проверить. Однако, если они верны, эта компания представляет собой потенциально грозного конкурента... Сейчас открытым вопросом является не кто разработает лучшие модели ИИ, а кто сможет лучше всего применить их к реальным задачам.
Bloomberg (Нью-Йорк, США)
Последствия запуска R1 быстро распространяются по США, поскольку технологическая индустрия пытается понять, как DeepSeek удалось достичь этого и сделали ли они это действительно так дешево, как утверждают. Уже есть подозрения, что эти выскочки построили свой чат-бот на основе западных технологий, обойдя огромные затраты на разработку больших языковых моделей… Почти за одну ночь DeepSeek перевернула многие предположения внутри Кремниевой долины об экономике создания ИИ, а также о лучших технических методах разработки технологии и о степени превосходства США над конкурентами в Китае.
The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США)
Распродажа акций на рынке кажется чрезмерной. Многое в заявлениях DeepSeek остается неизвестным, включая то, к каким типам чипов компания имела доступ вопреки санкциям. Несколько аналитиков в понедельник оспорили идею о том, что DeepSeek создала что-то на уровне передовых американских моделей ИИ по такой низкой цене… Что еще важнее, такой технический прорыв вряд ли охладит гонку ИИ или даже сократит вливаемые в нее средства… DeepSeek не меняет правила игры, а наоборот, очень хорошо вписывается в то, как шло развитие отрасли за последние три года… Война расходов на ИИ вступает в новую фазу.
Global Times (Пекин, Китай)
Успех DeepSeek демонстрирует, что четырехлетнее давление администрации Джо Байдена на Китай в сфере развития ИИ и вычислительных мощностей не просто не достигло своих целей, но еще и подтолкнуло страну к созданию уникального пути разработки ИИ и к достижению значительного прогресса в разработке автономного ИИ…
The Drum (Лондон, Великобритания)
Так уж устроен мир: те, кто успешнее всего рушат устои, зачастую сами наиболее уязвимы… Рынки сейчас в состоянии паники, но эта история не о сиюминутных потерях инвесторов. А о том, как прорывы сеют чувство неопределенности, а в мире технологий неопределенность — единственная константа. Давайте не будем идеализировать тех, кто совершает прорывы. Те же силы, что позволили DeepSeek обойти игроков из Кремниевой долины, завтра легко могут потопить саму DeepSeek. Эффективность алгоритмов может и снижает порог входа на рынок, но она же ускоряет темпы инноваций и устаревания технологий. А сегодняшний триумф DeepSeek легко может стать основой для ее завтрашнего поражения.
Nikkei Asia (Токио, Япония)
Китайские компании, возможно, испытывали чувство удовлетворения, наблюдая за тем, как их соотечественники из DeepSeek заставили обрушиться котировки акций Nvidia, и вспоминая, как пару лет назад другая американская компания OpenAI мгновенно захватила весь мир… Приложение (DeepSeek.— «Ъ») уже было довольно известно в Китае, где из-за низких цен его прозвали «Pinduoduo в мире ИИ»… Многие рыночные аналитики и специалисты в сфере ИИ, впрочем, отмечают, что пусть эффективность алгоритмов и играет важную роль, но компаниям все равно придется вкладывать серьезные средства в ИИ-инфраструктуру, чтобы достичь еще лучших результатов. Это парадокс Джевонса: экономическая теория, предполагающая, что повышение эффективности использования ресурса часто приводит к увеличению общего потребления этого ресурса.