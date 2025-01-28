«Война расходов на ИИ вступает в новую фазу»

Ведущие средства массовой информации США, Европы, Японии и Китая живо обсуждают падение акций ведущих технологических компаний мира, вызванное новостью о выпуске китайским стартапом DeepSeek новой модели искусственного интеллекта (ИИ) R1. Этот продукт оказался гораздо дешевле, чем западные аналоги, но при этом не уступает им по техническим характеристикам. Сообщение о появлении китайского конкурента привело к тому, что суммарная капитализация западных технологических компаний уменьшилась на $1 трлн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Прорыв DeepSeek переворачивает лежащие в основе оценки технологических компаний США предположения о их неоспоримом превосходстве в области ИИ, которое будет расширено за счет трат миллиардов долларов на чипы и инфраструктуру... Некоторые из утверждений (DeepSeek.— «Ъ») еще предстоит проверить. Однако, если они верны, эта компания представляет собой потенциально грозного конкурента... Сейчас открытым вопросом является не кто разработает лучшие модели ИИ, а кто сможет лучше всего применить их к реальным задачам.

Последствия запуска R1 быстро распространяются по США, поскольку технологическая индустрия пытается понять, как DeepSeek удалось достичь этого и сделали ли они это действительно так дешево, как утверждают. Уже есть подозрения, что эти выскочки построили свой чат-бот на основе западных технологий, обойдя огромные затраты на разработку больших языковых моделей… Почти за одну ночь DeepSeek перевернула многие предположения внутри Кремниевой долины об экономике создания ИИ, а также о лучших технических методах разработки технологии и о степени превосходства США над конкурентами в Китае.

Распродажа акций на рынке кажется чрезмерной. Многое в заявлениях DeepSeek остается неизвестным, включая то, к каким типам чипов компания имела доступ вопреки санкциям. Несколько аналитиков в понедельник оспорили идею о том, что DeepSeek создала что-то на уровне передовых американских моделей ИИ по такой низкой цене… Что еще важнее, такой технический прорыв вряд ли охладит гонку ИИ или даже сократит вливаемые в нее средства… DeepSeek не меняет правила игры, а наоборот, очень хорошо вписывается в то, как шло развитие отрасли за последние три года… Война расходов на ИИ вступает в новую фазу.

Успех DeepSeek демонстрирует, что четырехлетнее давление администрации Джо Байдена на Китай в сфере развития ИИ и вычислительных мощностей не просто не достигло своих целей, но еще и подтолкнуло страну к созданию уникального пути разработки ИИ и к достижению значительного прогресса в разработке автономного ИИ…

Так уж устроен мир: те, кто успешнее всего рушат устои, зачастую сами наиболее уязвимы… Рынки сейчас в состоянии паники, но эта история не о сиюминутных потерях инвесторов. А о том, как прорывы сеют чувство неопределенности, а в мире технологий неопределенность — единственная константа. Давайте не будем идеализировать тех, кто совершает прорывы. Те же силы, что позволили DeepSeek обойти игроков из Кремниевой долины, завтра легко могут потопить саму DeepSeek. Эффективность алгоритмов может и снижает порог входа на рынок, но она же ускоряет темпы инноваций и устаревания технологий. А сегодняшний триумф DeepSeek легко может стать основой для ее завтрашнего поражения.

Китайские компании, возможно, испытывали чувство удовлетворения, наблюдая за тем, как их соотечественники из DeepSeek заставили обрушиться котировки акций Nvidia, и вспоминая, как пару лет назад другая американская компания OpenAI мгновенно захватила весь мир… Приложение (DeepSeek.— «Ъ») уже было довольно известно в Китае, где из-за низких цен его прозвали «Pinduoduo в мире ИИ»… Многие рыночные аналитики и специалисты в сфере ИИ, впрочем, отмечают, что пусть эффективность алгоритмов и играет важную роль, но компаниям все равно придется вкладывать серьезные средства в ИИ-инфраструктуру, чтобы достичь еще лучших результатов. Это парадокс Джевонса: экономическая теория, предполагающая, что повышение эффективности использования ресурса часто приводит к увеличению общего потребления этого ресурса.

Подготовили: Алена Миклашевская, Кирилл Сарханянц