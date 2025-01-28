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Коммерсантъ FM
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Курс акций Nvidia восстанавливается после рекордного падения

Котировки акций Nvidia к 21:00 мск вторника выросли в цене на 6%. Таким образом, компания частично отыграла рекордное падение котировок на 17%, зафиксированное по итогам торгов понедельника. Причиной снижения курса акций компании стал рост популярности новой модели искусственного интеллекта от китайской компании DeepSeek.

Рыночная капитализация Nvidia снизилась на $593 млрд, в результате чего компания утратила статус самой дорогой публичной компании в мире, уступив первое место Apple. Стремительно падали в цене акции и других американских производителей микрочипов. Так, к 21:00 мск понедельника падение котировок Broadcom достигло 18,5%, Micron — 12,7%, а индекс NASDAQ Composite потерял 3,4%, опустившись ниже 193 000 пунктов.

Сегодня, 28 января, акции Broadcom растут в цене примерно на 1%, в то время как котировки AMD снижаются на 0,5%, а Micron — более чем на 2,5%. В целом технологичный индекс NASDAQ растет на 1,7%.

Отыгрыш падения акций Nvidia связан с тем, что эксперты скептически отнеслись к заявлениям DeepSeek о небывалой дешевизне ее разработки. Аналитики JPMorgan Харлан Сур и Citi Кристофер Дэнли заявили, что китайская компания воспользовалась наработками модели Llama от Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), чей код находится в открытом доступе. Соответственно, при реальной оценке затрат DeepSeek стоит учитывать и затраты, понесенные американской компанией.

Подробнее о том, как чат-бот DeepSeek обвалил капитализацию крупнейших технологических компаний США и Европы, «Ъ» писал в материале «Запад шокирован китайским интеллектом».

Кирилл Сарханянц

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