Вузы прощаются с Болонской системой

Новая система образования заработает в российских вузах с сентября 2026 года. Об этом сообщили в Минобрнауки. К этому времени будут готовы поправки в законодательство. При этом глава ведомства Валерий Фальков весной заявлял, что понятие «бакалавр» исчезнет уже в 2025-м. О планах перейти с Болонской системы на собственную «уникальную» модель правительство говорит с 2022 года. МАИ — один из шести вузов, которые участвуют в пилотном проекте, отчитывался, что в 2025 году не будет набирать бакалавров и магистров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Впрочем, сроки остаются сжатыми, а это может повлиять на качество образования, считает главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании Высшей школы экономики Ирина Абанкина: «К 2025 году это было нереально абсолютно, поскольку правила приема, стандарты, по которым работает вуз, все должно быть сделано как минимум в начале года, весной, если с сентября начинается учебный процесс. Специалитет не называют, но бакалавриат пять-шесть лет, такого даже в мире нет.

Обычно бакалаврские программы гораздо интенсивнее, короче — три-четыре года максимум. Специалитет и бакалавриат становятся одним уровнем образования, меняются сроки, поэтому это требует очень масштабной работы. Плюс, если все перейдут на пятилетнюю программу, потребуется увеличить бюджет как минимум на 20-25%. Поэтому высшее образование становится намного дороже. Там, где требуются быстрые квалификационные навыки, подготовку таких кадров возьмет на себя сегмент среднего профессионального образования».

Главная претензия к Болонской системе заключается в качестве подговки кадров. Собеседники “Ъ FM” отмечают, что четыре года лишь поверхностно охватывают специальность, и в будущем сотрудников приходится обучать на месте работы. Чтобы поменять программу, у вузов времени достаточно, считает проректор по учебной работе МГТУ имени Баумана Борис Падалкин: «Активная подготовка идет уже как минимум полтора года. Во-первых, появится новый перечень специальностей высшего образования. После этого университеты будут разрабатывать новые образовательные программы.

Они создаются не на пустом месте, а на основе нового поколения государственных образовательных стандартов. Будет опираться на новые требования к работникам, на изменения в индустрии, которые произошли, на изменения в технологиях, если мы говорим об инженерных специальностях. Меняются контрольные цифры приема — одних специалистов заказывают больше, других меньше. Соответственно, новые образовательные программы будут иметь большую практическую составляющую. Когда разрабатывали стандарты прошлого поколения, то искусственный интеллект был сугубо теоретической сущностью. На них спрос становится больше, поэтому будем готовить таких специалистов. Поменялись технологии робототехники, они стали гораздо ближе, доступнее и дешевле».

По новой системе, обучение в вузах будет состоять из трех уровней. Первый — базовое высшее образование, он продлится от пяти до шести лет. После него следует специальное высшее как аналог магистратуры — до трех лет. Как заявлял глава Минобрнауки Валерий Фальков, любой, кто прошел первую ступень, сможет получить специальное образование бесплатно. Заключительным уровнем останется аспирантура.

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Анжела Гаплевская