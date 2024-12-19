Зарубежное образование перестраивает процессы

На российскую компанию UniPage составили протокол о сотрудничестве с нежелательной организацией. Информация об этом административном деле есть в картотеке столичных судов. UniPage — центр международного образования, компания помогает россиянам поступать в вузы и школы по всему миру. В чем заключается участие в деятельности «нежелательной организации», пока неизвестно. “Ъ FM” обратился за комментарием в UniPage и ожидает ответа. Другие игроки рынка образования отметили, что в последние годы им пришлось перестроить свой бизнес, чтобы работать за границей. Как именно? Изучала Анна Кулецкая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

На сайте компании UniPage довольно внушительная биография. С 2012-го специалисты центра помогают желающим поступить в вузы мечты. География распространяется на университеты США и европейских стран. Учредитель Московского правозащитного центра Михаил Салкин предположил, что может стать причиной для составления административного дела: «Эти организации могли на своих сайтах упоминать список вузов, с которыми они сотрудничают, или грантов, которыми они помогают. Или, например, есть какой-то чешский университет, который сейчас считается нежелательной организацией в России и, соответственно, за сотрудничество с ним предусмотрена ответственность. Она небольшая для юридических лиц в денежном эквиваленте. Но дело в том, что за это сотрудничество наказание бывает двух видов — в рамках Административного кодекса и Уголовного кодекса. И грань тут очень условная. Административное привлечение — первый звоночек того, что дальше могут последовать уголовные дела».

Среди услуг таких центров полное сопровождение студента до момента поступления. Выбор вуза, помощь в написании сопроводительного письма или заявки, выбор выгодных языковых программ, курсов и другое содействие. В одно из таких агентств обратилась собеседница “Ъ FM” Ульяна. С 2022 года она поступила на три направления, но ее целью был вуз мечты в Сингапуре, в который была слишком высокая конкуренция: «Под каждый университет мы собирали пакет документов. Они помогали мне связываться с профессорами, которые работали в этих университетах. Например, в Сингапуре я написала профессору целую заявку на исследование, предложила ей стать моим научным руководителем. Она согласилась и написала мне рекомендацию, но сказала, что это никак не влияет на процесс поступления, на решение приемной комиссии. В итоге мне действительно пришел отказ. Обычно никогда не объясняют причин».

Стоимость обучения за границей, как отмечают агентства, увеличилась в разы. Например, за двухнедельные курсы в Великобритании с учетом перелета россияне заплатят в среднем 500 тыс. руб. А за годовое обучение в американском вузе придется отдать от 3 млн руб., это без расходов на проживание, перелет и оформление визы. Впрочем, рестрикций со стороны властей можно избежать, уверена директор компании Come&Pass Ольга Пистина: «Самые большие сложности, с которыми мы встречаемся, это предрассудки граждан России с точки зрения поступления. А как меня там встретят? А как я получу визу? Было очень много фейковой информации, что студентов выгоняют. На самом деле никакого пристального внимания нет.

У нас в стране все это разрешено, все законно. Просто если слушаешь, что говорят, находишься в инфополе, законы не нарушаешь, нет давления со стороны властей, то все будет в порядке. Список стран благоприятных стран от МИД РФ: Сербия, Венгрия, Китай. И сами студенты тоже заинтересованы, чтобы именно в эти страны ехать. Тоже перестраиваемся, тоже за этими трендами следим».

Согласно данным соцопроса, которое агентство «Вебер» опубликовало этим летом, свыше половины россиян не хотят, чтобы их дети или внуки учились за границей. А более трети опрошенных заверили, что отечественное образование лучше иностранного.