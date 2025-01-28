Reuters: Китай и Индия приостановили закупку российской нефти

Китай и Индия приостановили закупку российской нефти с поставкой в марте на фоне роста затрат на фрахт танкеров, не затронутых санкциями США, сообщает Reuters со ссылкой на трейдеров.

Премия российской нефти ESPO увеличилась на $3–5 за баррель по сравнению с ICE Brent, пишет Reuters. Утверждается, что ставки фрахта для танкера типа «Афрамакс» по маршруту в Китай выросли на несколько миллионов долларов.

Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Индии Indian Oil Corp сообщила агентству, что столкнулась с сокращением импорта российской нефти в текущем финансовом году, который заканчивается 31 марта. По словам финансового директора компании Ануджа Джайна, доля российской нефти в импорте компании за первые девять месяцев финансового года снизилась примерно до 25% с 30% в 2023–2024 годах. Господин Джайн заявил, что дефицита нефти нет и компания будет закупать российское сырье, только если получит «разумные скидки».

Санкции в отношении энергетического сектора России США ввели 10 января. Под ограничениями оказались примерно 180 танкеров. После агентство Bloomberg сообщило, что в Индии откажут в разгрузке попавшим под санкции США танкерам. Reuters писало, что США потребовали от Индии выгрузить с танкеров российскую нефть до 27 февраля.

О поставках нефти в 2024 году — в материале «Ъ» «Экспорту сказано твердое "нефть"».