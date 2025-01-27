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Коммерсантъ FM
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Экспорту сказано твердое «нефть»

Поставки на внешние рынки из РФ в 2024 году сократились на 2,2%

Поставки нефти из РФ за рубеж в 2024 году не претерпели критических изменений, снизившись на 2,2%, до 295 млн тонн. Сократились отгрузки по нефтепроводу «Дружба» в Словакию и Чехию, а также из связанных с европейским маршрутом портов Новороссийск и Усть-Луга. А рост поставок отмечался по «Дружбе» в Венгрию и из порта Козьмино, откуда премиальный сорт ВСТО вывозится в основном в Китай и Индию.

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье по итогам 2024 года снизился на 2,2% год к году, до 295,12 млн тонн с учетом транзитных объемов Казахстана. В декабре относительно декабря 2023 года отгрузки сократились на 11,2%, до 23,4 млн тонн, сообщил “Ъ” источник, знакомый с отраслевой статистикой. Данные включают поставки по системе «Транснефти» и минуя ее.

Наибольшее падение экспорта в 2024 году среди крупнейших компаний РФ продемонстрировала «Татнефть» — на 7,5%, до 7,98 млн тонн. Также сократили поставки за рубеж ЛУКОЙЛ (на 6,39%, до 32,5 млн тонн) и «Роснефть» (на 0,71%, до 78,35 млн тонн). Единственным крупным экспортером, чьи отгрузки выросли в прошлом году, стала «Газпром нефть», показав рост на 2,7%, до 18 млн тонн. Операторы СРП-проектов — «Сахалина-1», «Салахина-2» и Харьяги — суммарно экспортировали 12 млн тонн нефти.

Экспорт через порт Козьмино, откуда отгружается нефть премиального сорта ВСТО из нефтепровода Восточная Сибирь—Тихий Океан, вырос на 4,5%, до 44,7 млн тонн. Ключевыми покупателями на этом направлении выступают Китай и Индия. Поставки через порты, связанные с европейским маршрутом, Новороссийск и Усть-Лугу сократились на 6,1% и 1,43%, до 27,21 млн и 33,57 млн тонн соответственно.

Поставки по нефтепроводу «Дружба» в 2024 году росли только в Германию, куда по северной ветке магистрали транзитом через Россию свою нефть прокачивает Казахстан. Отгрузки туда увеличились на 37,1%, до 1,36 млн тонн. Как сообщали в национальном производителе «КазТрансОйл», в текущем году экспорт в Германию составит не менее 1,2 млн тонн нефти. В Астане допускают, что в дальнейшем этот объем может вырасти вдвое, до 2,5 млн тонн. Соответствующий запрос, сообщал глава Минэнерго страны Алмасадам Саткалиев, Казахстан получил от Германии. В целом в 2024 году Казахстан поставил через систему Каспийского трубопроводного консорциума, Новороссийск и Усть-Лугу 67,78 млн тонн нефти.

По южной ветке «Дружбы» в Венгрию, Словакию и Чехию поступает российская нефть. Ключевыми поставщиками были «Татнефть» и трейдер ЛУКОЙЛа Litasco. Но в конце июня 2024 года из-за санкций, введенных Украиной в отношении ЛУКОЙЛа, экспорт компании в адрес венгерской MOL (владеет НПЗ в Венгрии и Словакии) останавливался на два месяца. Затем компании договорились о новой схеме поставок: ЛУКОЙЛ начал передавать нефть MOL на российско-украинской границе, а венгерская компания стала оплачивать транзит через Украину. В результате по итогам года поставки ЛУКОЙЛа в Венгрию упали на 40,8%, до 882,7 тыс. тонн. Также почти вдвое, до 304,6 тыс. тонн, сократила поставки в страну «Нефтиса». А «Татнефть», напротив, нарастила отгрузки по этому направлению на 54%, до 1,91 млн тонн. В целом экспорт из России в Венгрию составил 4,78 млн тонн, увеличившись на 0,5%.

В Словакию поставки нарастили все ключевые поставщики из РФ. Экспорт ЛУКОЙЛа туда вырос в 1,9 раза, до 1,36 млн, «Татнефти» — 19,8%, до 2,3 млн тонн. Тем не менее суммарно прокачки в страну снизились на 13,3%, до 4,6 млн тонн. Также сократился экспорт в Чехию — на 35,25%, до 2,7 млн тонн. Единственным поставщиком по последнему направлению была «Роснефть».

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков говорит, что добровольно Венгрия и Словакия не будут снижать поставки по «Дружбе», но их реальные поставки напрямую зависят от политической ситуации и договоренностей с Украиной. При этом он допускает, что Чехия, где НПЗ принадлежит польской PKN Orlen, может снизить объемы импорта из РФ по политическим соображениям. Кроме того, могут сократиться объемы поставок в Азию Urals через северо-западные порты из-за стоимости логистики, ожидает эксперт.

Ольга Мордюшенко, Татьяна Дятел

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