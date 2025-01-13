Индия откажется принимать нефть от попавших под санкции США танкеров

Танкерам, которые попали под объявленные 10 января санкции США, будут отказывать в разгрузке в портах Индии, сообщило Bloomberg со ссылкой на индийского чиновника. Это не коснется судов, зафрахтованных до 10 января, если они разгрузятся до 12 марта.

Чиновник рассказал, что индийские банки начнут требовать сертификаты происхождения у российских судов, доказывающие, что нефть не поступает от попавших под ограничения поставщиков. Он отметил, что у страны не возникнет проблем с поставками нефти: ОПЕК имеет 3 млн баррелей, а не входящие в ОПЕК поставщики «могут легко добавить баррели».

Чиновник добавил, что при сокращении поставок индийские компании могут лишиться скидок, которые они получали при покупке российской нефти. При этом, по мнению собеседника агентства, Россия «найдет способы» поставлять нефть в Индию. В то же время нефтеперерабатывающие предприятия страны начали переговоры с ближневосточными поставщиками о заключении долгосрочных контрактов.

10 января США ввели санкции против российского ТЭКа. Санкции коснулись, в частности, «Газпром нефти» и «Сургутнефегаза», десятков нефтесервисных предприятий и трейдеров, торгующих нефтью с Россией. Также под ограничения попали 183 танкера, у ряда судов возникли проблемы с разгрузкой в портах стран-импортеров.

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