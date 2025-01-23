Трамп грозит

Президент США Дональд Трамп взялся за урегулирование конфликта России и Украины, использовав свой излюбленный метод коммуникации — посты в социальных сетях. В сообщении на своей платформе Truth Social глава Белого дома признался в любви к российскому народу и пригрозил России и президенту Владимиру Путину, призвав немедленно прекратить боевые действия. До этого американский лидер выразил уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский «хотел бы мира». Однако реакция из Москвы и Киева на последние заявления хозяина Овального кабинета показала, что господину Трампу требуется как минимум более глубокий анализ ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп пригрозил, что если Россия откажется остановить боевые действия, то у него не останется иного пути, как «ввести высокие тарифы и санкции на все, что Россия продает США и различным другим странам»

Фото: Daniel Cole / Reuters Президент США Дональд Трамп пригрозил, что если Россия откажется остановить боевые действия, то у него не останется иного пути, как «ввести высокие тарифы и санкции на все, что Россия продает США и различным другим странам»

Фото: Daniel Cole / Reuters

Дональд Трамп вернулся в Белый дом, а вместе с ним и «Twitter-дипломатия» — явление, появившееся в его первый президентский срок. Не сумев положить конец российско-украинскому конфликту за 24 часа после инаугурации, как он ранее обещал, глава Белого дома уже на третий день после вступления в должность решил прибегнуть к своему излюбленному инструменту, попытавшись остановить боевые действия с помощью сервиса микроблогов.

В среду Дональд Трамп опубликовал в собственной соцсети Truth Social пост, в котором, как никогда ранее, отчетливо прозвучали угроза в адрес России и одновременно симпатия к ней.

Президент США начал с приятного: «Я не хочу навредить России. Я люблю российский народ, и у меня всегда были очень хорошие отношения с президентом Путиным… Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв почти 60 млн жизней»,— написал президент США.

В связи с этим он заверил, что собирается «оказать России, экономика которой терпит крах, и президенту Путину очень большую услугу». «Уладьте сейчас же и остановите эту нелепую войну! Дальше будет только хуже. Если мы не заключим "сделку", при этом в ближайшее время, у меня не останется другого выбора, кроме как ввести высокие тарифы и санкции на все, что Россия продает США и различным другим странам»,— пригрозил господин Трамп.

По его мнению, завершить боевые действия можно «легким или трудным путем, и легкий путь всегда лучше». «Пришло время "заключить сделку"»,— подытожил глава Белого дома.

До того как опубликовать пост в Truth Social, Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «хотел бы мира» и «очень серьезно говорил об этом» республиканцу. Господин Трамп отметил, что «для танго требуются двое», и предложил «посмотреть, что произойдет».

Судя по последним заявлениям нового главы Белого дома, он уверен, что в целом уже договорился обо всем с Владимиром Зеленским, а теперь его задача — договориться с Владимиром Путиным. Однако реакция и Москвы, и Киева на подобные шаги Дональда Трампа свидетельствует о том, что ему, очевидно, предстоит несколько глубже погрузиться в контекст.

Пока все обсуждали пост господина Трампа, Владимир Зеленский дал интервью агентству Bloomberg, в котором не вполне подтвердил слова американского президента о его готовности к переговорам.

По словам украинского президента, он готов сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным только в том случае, если глава Белого дома сможет гарантировать Украине «необратимую безопасность».

Он добавил, что хотел бы начать переговоры после отвода российских войск на границы до 24 февраля 2022 года, однако дал понять, что не считает данное условие больше обязательным.

В России оценку последним заявлениям Дональда Трампа дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Из его комментария стало понятно, что попытка президента США подсластить пилюлю, предварив угрозы парой приятных слов, не увенчалась успехом. Господин Песков отметил, что приведенная республиканцем цифра о потерях СССР во Второй мировой войне не соответствует действительности. Все известные подсчеты говорят о том, что Советский Союз потерял убитыми в два раза меньше названных господином Трампом цифр. Кроме того, Дмитрий Песков заявил, что это не Россия «помогла» одержать победу во Второй мировой, а «Америка помогала». При этом он заверил, что «мы всегда будем помнить и никогда не забудем помощь Соединенных Штатов во время Великой Отечественной войны», и выразил надежду, что «американцы и президент Трамп разделят с нами радость празднования 80-летия Победы».

Не произвели впечатления на Кремль и угрозы Дональда Трампа.

«Особо каких-то новых элементов мы здесь не усматриваем. Вы знаете, что Трамп и в первую итерацию своего президентства был президентом Америки, который наиболее часто прибегал к санкционным методам»,— напомнил Дмитрий Песков, предположив, что республиканцу «нравятся эти методы».

Он добавил, что Москва внимательно наблюдает за риторикой и заявлениями господина Трампа и остается готовой «к равноправному диалогу, к взаимоуважительному диалогу». Однако сигналов от новой администрации в Вашингтоне об организации диалога между РФ и США пока не поступало. «Ждем сигналов»,— признался господин Песков.

Накануне американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Дональд Трамп дал указание Киту Келлогу, назначенному спецпосланником по Украине и России, завершить конфликт на Украине за сто дней. При этом, как отмечает издание, всерьез никто не верит, что господин Келлог справится с поставленной задачей за столь короткий срок.

Между тем последние попытки Дональда Трампа подступиться к урегулированию российско-украинского конфликта привлекли внимание не только в России и на Украине, но и американских экспертов. И первые шаги главы Белого дома на этом пути были оценены аналитиками скорее со скепсисом, поскольку они показывают, что у господина Трампа на самом деле нет какого-то уникального плана урегулирования, который позволил бы быстро остановить боевые действия.

Алексей Забродин