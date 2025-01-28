Санкции сыграли на лире

Платежи в Турцию для бизнеса стали еще сложнее — рынок потерял одного из крупных игроков. Переводы в лирах анонсировал банк ВТБ, но услуга не продержалась и десяти дней. На горячей линии кредитной организации “Ъ FM” сообщили, что операции временно недоступны. Тем временем импортеры продолжают испытывать сложности в расчетах с турецкой республикой. В некоторых случаях издержки достигают 15% от суммы сделки. Какие варианты есть у предпринимателей? И почему госбанк не в их числе? Выяснял Иван Якунин.

О том, что ВТБ займется переводами турецких лир, стало известно на прошлой неделе, и сообщение многих удивило. Это был не официальный релиз компании, а материал газеты «Ведомости» со ссылкой на сотрудника горячей линии. Тот рассказал, что компания отправит деньги в любой банк, но не гарантирует зачисление: нужно уточнять, готова ли к сделке принимающая сторона. Услуга стала доступна с 19 января, а 27-го числа Telegram-каналы сообщили, что воспользоваться ею больше нельзя. Официально банк на запрос не ответил, но проблему “Ъ FM” подтвердили на горячей линии, а еще с ней столкнулась сооснователь платформы Digital VED Анна Фомичева:

«Это приостановка с турецкой стороны, естественно, не с российской. Ряд наших клиентов отправили денежные средства, и пока они не зачислились и не вернулись на расчетные счета.

У меня есть два предположения. Первая мысль: сначала банк-корреспондент подтвердил эту историю, но увидев большие платежи, прекратил, потому что все боятся санкционного давления. А вторая: "шоколадные" проценты во все банки можно гарантировать, только если у тебя есть встречный поток на той стороне, и, возможно, они не справились с количеством заявок».

О том, насколько высоким был спрос, официально ничего не известно. Теоретически интерес к услуге от ВТБ мог быть продиктован условиями: банк обещал доставить лиры напрямую в турецкий банк в течение пяти дней. Комиссия — меньше 1% от суммы, еще 0,15% уходило на валютный контроль и 1% — банку-контрагенту. Альтернативные схемы дороже, жалуется старший партнер компании «Оптималог» Георгий Властопуло: «Турецкие банки, которые соглашались принимать в каком-то виде перевод из России, устанавливали такие кросс-курсы и комиссии за вход, что мы теряли на трансакционных издержках от 7% до 15%. Никакого смысла в этом нет. И еще один немаловажный фактор: ЦБ, например, дает какое-то распоряжение, и внутри каждого банка могут быть свои интерпретации этого документа, а в каждом отделении одного и того же банка появляются разные интерпретации интерпретаций их головного офиса. Необходимо было улаживать вопрос, и в конечном итоге успеха можно было не достичь».

Но даже в случае предварительной договоренности до трети платежей возвращались отправителям, оценивали в адвокатском бюро Nordic Star. Чаще всего в том случае, если один из участников сделки находится в санкционном списке. Предприниматель Александр импортирует медицинское оборудование, на него ограничения не распространяются, поэтому проблем с платежами в Турцию он не наблюдает: «Многие контрагенты в республике пошли навстречу, им интересен российский рынок, и они в различных российских банках открыли свои счета как нерезиденты. Речь идет о тех кредитных организациях, которые имеют какой-то прокси на Европу: Италия, Венгрия, Австрия. А дальше, видимо, деньги можно выводить внутри компании, потому что как будто бы у тебя счет в России, но ты возвращаешь средства в какой-то свой турецкий банк, где твой бизнес тоже находится на обслуживании. Схема работает уже больше года и всех устраивает».

Но это не значит, что так будет всегда. В сентябре 2024-го ТАСС со ссылкой на неких турецких финансовых консультантов писал, что банки республики больше не хотят нести санкционные риски и передают все операции с Россией одному игроку — Emlak Katilim. Глава совета директоров компании — бывший замминистр строительства Турции Мехмет Бирпинар, который еще до пандемии COVID-19 приезжал в Москву и говорил о расширении делового сотрудничества. Впрочем, сейчас на сайте его банка о России — ноль упоминаний.

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Иван Якунин