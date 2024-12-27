Санкционная адаптация

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Количество зарубежных санкций, введенных в отношении российских граждан и организаций, уже давно перекрыло показатели любых других стран, возможно и вместе взятых. Во всяком случае, речь может идти о тысячах человек и сотнях компаний, банков и других субъектов экономической деятельности. Европейские страны, не успев принять 15-й пакет санкций, уже задумались, чем наполнять 16-й.

Конечно, введение любых ограничений в той или иной мере болезненно для бизнеса, причем в наибольшей степени для финансового, который выполняет посреднические функции. И те заявления, которые различные организации публикуют после попадания под санкции, справедливы отчасти. Тем не менее даже жесткие санкции, в частности попадание в американский SDN List с угрозой вторичных санкций, для контрагентов имеют ограниченное значение.

В этом году американский Минфин ввел санкции в отношении двух крупных российских финансовых групп. В июне под ограничения попала группа Московской биржи, в ноябре — группа Газпромбанка (и вдобавок к ней десятки банков, регистраторы, депозитарии). В обоих случаях удар жесткий — и рубль ослабел, и платежи застопорились, и контрагенты притихли.

Однако бизнес, в том числе финансовый, оказался довольно живучим. Долларом и евро уже не торгуют на бирже, но внебиржевой рынок вполне функционирует, а банки продолжают обменивать клиентам даже эти «токсичные» валюты. Да, расчеты с зарубежными контрагентами вроде бы удлинились, усложнились, подорожали. Но объемы торгов китайской валютой и вовсе подбираются к рекордным отметкам этого года. И даже американские власти снимают ограничения в отношении Газпромбанка для расчетов со своими союзниками — Турцией и Венгрией. Да и запрет на использование за границей карт Union Pay, выпущенных российскими банками, приводит к расширению возможностей для открытия карт международных платежных систем в зарубежных банках. Не говоря уже об использовании криптовалют.

А слабость российского фондового рынка вызвана лишь частично санкциями и геополитикой. Во многом же движение биржевых индексов определялось жесткой монетарной политикой ЦБ, подтолкнувшего инвесторов к переходу на привычные банковские депозиты. И ЦБ достаточно было лишь немного ослабить хватку, как инвесторы быстро оживились. И вот уже индекс Мосбиржи отыграл потери последнего месяца, а доходности гособлигаций опустились ниже «неприличных» 20% годовых.