Санкции ударили по платежам

Новые санкции США ударили по российским импортерам. Им придется пересмотреть привычные схемы оплаты после попадания в черный список сотни финансовых организаций. И у многих готовы запасные варианты. В основном это агентские схемы. Хотя ущерб от новых ограничений еще только предстоит оценить, участники рынка готовы к переменам. Как бизнес адаптируется к очередным санкциям? С подробностями — Иван Корякин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Столь масштабный черный список озадачил российских импортеров. Они понимают: удар нацелен на трансграничные расчеты и сокращение импорта в Россию. И здесь США, похоже, попали в точку.

Потому что работающих схем становится все меньше, говорит сооснователь платформы Digital VED Анна Фомичева: «Даже как физлицо я уже ощутила эффект — и UnionPay загнулся, и MBank в Киргизии перестал от Сбербанка и "физиков" принимать денежные средства. Летите с наличными. Как платежный агент я понимаю, что это очень негативно отразится на российских предпринимателях. Сейчас останется только одна более или менее нормальная схема оплаты за рубеж — ВТБ и "ВТБ Шанхай". Но они и до этого были фигурантами предыдущего списка».

Китайский филиал ВТБ действительно открывает счета клиентам, несмотря на санкции. Но продолжит ли? Ведь на этот раз в черные списки попали топ-менеджеры шанхайского филиала. Непонятно, что будет и с небольшими китайскими банками на севере страны, но пока на них надежда есть, говорит исполнительный директор компании Transasia Logistics Кирилл Латинский: «Основное устремление российских импортеров будет направлено в сторону небольших китайских банков, которые не имеют международных амбиций и не чувствуют рисков того, что их отрежут от западных рынков. Но пока таких банков не очень много. Думаю, ближайшие две недели как раз таки покажут, насколько катастрофические новые ограничения».

Чувствительным оказался и удар по российскому аналогу SWIFT — системе передачи финансовых сообщений. С СПФС подключаются иностранные контрагенты, открывающие расчетные счета в России. В США прямо заявляют, что будут «агрессивно нацеливаться» на такие компании, рассматривая присоединение к СПФС «как красный флаг». И вероятно, кого-то накажут, говорит глава ассоциации «Финансовые технологии» Роман Прохоров: «Увидим, как оно будет реализовываться, но, судя по общему уровню эскалации, видимо, каких-то участников показательно включат в этот SDN-лист, то есть фактически ты оказываешься с открытым, но неработающим корреспондентским счетом».

Собеседники “Ъ FM” согласны: единственной надежной альтернативой с введением санкций становятся агентские схемы. Обычно они строятся на встречных денежных потоках, неттинге — по сути, бартер, но в валюте. И через третьи страны, говорит коммерческий директор экспедиторской компании Валерия Савенкова:

«Большинство наших клиентов давно имеют запасные варианты и смогут оперативно переключить свои платежи по другим цепочкам контрактов

Все более востребованной становится оплата через транзитные страны. На рынке сейчас масса предложений по оплатам через компании в ОАЭ, Омане, Таиланде, Турции, Киргизии и других странах».

Альтернативой могла бы стать криптовалюта. Ее, как писал Bloomberg, уже используют для расчетов некоторые сырьевые компании, но работающих массовых механизмов пока нет. Экспериментальный правовой режим планируют запустить до конца года, но лишь для определенных компаний и банков. Да и в самом Китае на использование цифровых активов во внешней торговле смотрят скептически, говорят собеседники “Ъ FM”. Многие допускают, что такими темпами можно и на бартер перейти. Причем не денежный, а уже натуральный.

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Иван Корякин