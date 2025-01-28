Угольщикам пересчитали вагоны

Требования ОАО РЖД по вывозу угля по квотам из Кузбасса только в инновационных вагонах, по оценкам аналитиков, проще будет исполнить СУЭК и КРУ. По данным ИПЕМ, у работающих с этими компаниями операторов сосредоточено около 60% таких вагонов. А не имеющим такого парка участникам рынка придется прибегнуть к своповым операциям. Аналитики считают обязательство по перевозке квоты в инновационных вагонах более обоснованным, чем принуждение к вывозу таким парком всего угля на Дальний Восток. Но участники рынка говорят, что и такая идея обсуждается, сомневаясь в ее осуществимости.

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Требования по обслуживанию вывоза экспортного угля из Кузбасса ряду угольных компаний будет выполнить легче, чем другим, свидетельствуют данные ИПЕМ, рассчитавшего оснащенность крупных операторов инновационными полувагонами (с нагрузкой 25 тонн на ось).

ОАО РЖД в этом году заключило соглашение по гарантированным объемам экспорта 54,1 млн тонн угля на восток только с Кузбассом (см. “Ъ” от 28 декабря 2024 года). Со второго квартала компания обязала перейти на вывоз квоты исключительно инновационными вагонами (см. “Ъ” от 21 января), использование которых позволяет провезти меньшим количеством парка больший тоннаж.

В ОАО РЖД применительно к соглашению оценивали выигрыш в 2 млн тонн. Там же говорили, что для обеспечения соглашения нужно не более 60 тыс. инновационных полувагонов из всего парка в 185 тыс. единиц.

У операторов новые требования в целом не вызывают беспокойства. Замгендиректора по коммерции ООО «Атлант» Антон Багимов говорит, что компания ведет работу по наращиванию большекубового парка и с клиентами согласованы графики увеличения объемов перевозки в таких вагонах. Как отметил топ-менеджер, «новая предполагаемая технология потребует корректировки существующей логистики» и перераспределения типового парка на другие площадки.

По данным ИПЕМ, наибольшее количество и доля инновационных вагонов в парке полувагонов у Национальной транспортной компании (НТК) и «Модум-Транса» — 46,3 тыс. и 43 тыс. единиц соответственно. Еще 24,1 тыс. инновационных полувагонов принадлежит Первой грузовой компании (ПГК). У «Уголь-Транса», принадлежащего УГМК и КРУ,— 16,8 тыс. единиц, у подконтрольной ОАО РЖД Федеральной грузовой компании — 16 тыс., у входящей в «Деметра-Холдинг» Грузовой компании — 9,5 тыс. Андрей Бокарев в бытность совладельцем УГМК, КРУ, «Трансмашхолдинга» и т. д. владел 25% в «Модум-Трансе» (см. “Ъ” от 2 марта 2020 года). НТК создавалась как оператор логистических активов СУЭК и «Еврохима», а летом 2024 года была продана неназванным российским покупателям.

Замгендиректора ИПЕМ Владимир Савчук отмечает, что большая часть инновационных вагонов (около 60%) сосредоточена в руках компаний, работающих всего с двумя крупными субъектами — СУЭК и КРУ.

И при необходимости их можно концентрировать в Кузбассе под нужды компании. Также значительная доля инновационных полувагонов — у создаваемого, по неофициальным данным, железнодорожного оператора на базе ПГК и «Атланта» (около 20%). Как предполагает господин Савчук, такой игрок будет работать с наиболее щедрым клиентом и может поддержать СУЭК, КРУ или других угольщиков. Ситуация чревата тем, считает он, что провозная способность Восточного полигона распределится между субъектами, у которых есть инновационные полувагоны.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что наличие инновационного парка в распоряжении операторов, обслуживающих крупных грузовладельцев, не означает, что СУЭК или КРУ получат приоритет, а «Мечел», например, у оператора которого — «Мечел-Транс» — типовой парк, столкнется с сокращением объемов в рамках квоты. Фактически таким операторам потребуется провести своповые операций по парку, что увеличит расходы на аренду, и, возможно, расширить отгрузочную инфраструктуру.

ОАО РЖД вправе, обеспечивая приоритет в рамках квоты, налагать ограничения на использование менее эффективного типового парка. Эта мера куда лучше, говорит аналитик, чем решение ОАО РЖД несколько лет назад разрешить отправку на Дальний Восток только инновационных вагонов (см. “Ъ” от 8 февраля 2018 года).

Тем не менее участники рынка говорят, что предложение ОАО РЖД использовать только инновационные вагоны при перевозках на восток до сих пор актуально.

«С нашей точки зрения, достаточно рассчитывать факт выполнения перевозок на восток через грузоподъемность инновационных полувагонов (75 тонн), что будет стимулировать операторов и грузоотправителей увеличивать парк инновации на восток добровольно»,— говорит директор по логистике и тарифному регулированию НТК Андрей Рыженков.

В административном порядке, продолжает он, «привязать» инновацию к востоку не получится. Так, по его словам, перевод инновационных вагонов под один груз превратит их в специализированный вагон, приведет к вынужденной закольцовке со стопроцентным возвратом и сделает невозможной обратную загрузку, в том числе обеспечение ЖКХ и энергетики и вывоз контейнеров с востока. Кроме того, подъездные пути угольных предприятий не позволяют распределять парк вагонов по направлениям и подтипам, а специализация инновации потребует постоянной сортировки вагонов на путях силами ОАО РЖД. Также, продолжает господин Рыженков, невозможно удержать инновационный полувагон на Восточном полигоне, так как большой объем грузов, в том числе с контейнерами, «перетекает» на запад с восточных дорог. На инновационные вагоны приходится 28% от всего парка, «и такое решение приведет к ущемлению операторов, управляющих только стандартными вагонами, и грузоотправителей, имеющих долгосрочные отношения с такими операторами», подчеркивает он.

Автоперевозки приросли извне Контекст По итогам 2024 года спрос на внутренние грузоперевозки автомобильным транспортом стабилизировался, свидетельствуют данные биржи грузоперевозок ATI.SU. Если в 2023 году количество заявок на доставку грузов по РФ выросло в 1,5 раза, то в 2024 году — лишь на 6%, причем небольшой рост достигнут за счет первого квартала, отмечают в ATI.SU. Цены на внутренних направлениях по итогам 2024 года снизились на 8,2% после роста на 27,9% в 2023-м. Основатель и директор ATI.SU Святослав Вильде полагает, что динамика рынка «соответствует общей картине в российской экономике, которая во второй половине прошлого года показала признаки замедления». В экспортном и в импортном сообщении в 2024 году наблюдался динамичный рост. Количество заявок на перевозки из России в другие страны выросло на 45%. Помимо увеличения числа заявок в Белоруссию и Казахстан на 67% и 44%, ATI.SU отмечает двукратный рост спроса на перевозки в Иран и трехкратный — на доставку грузов в Германию. Наиболее заметное снижение — на 32% — показала Турция, что во многом объясняется проблемами с платежами, сообщает биржа. В части импортных перевозок количество заявок выросло на 36%, цены — на 41%. Наибольший рост спроса (в три раза) показали Китай и Азербайджан, на 122% увеличилось количество заявок на перевозки из Казахстана. Перевозки из Турции и Армении упали на 5% и 29% соответственно. Наталья Скорлыгина

Наталья Скорлыгина