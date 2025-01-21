Приоритетный уголь поедет из Кузбасса только тяжелыми вагонами

Как анонсировал “Ъ”, ОАО РЖД заключило соглашение о гарантированном вывозе угля на экспорт в восточном направлении только с Кузбассом (см. “Ъ” от 28 декабря 2024 года). Как сообщила компания, объем соглашения составит 54,1 млн тонн, «что соответствует параметрам соглашения, действовавшего в 2024 году».

ОАО РЖД уточнило, что документ предусматривает со второго квартала 2025 года полный переход на использование для погрузки угля инновационного подвижного состава повышенной грузоподъемности (25 тонн на ось). Как пояснили “Ъ” в компании, использование исключительно инновационного подвижного состава формирует условия для дополнительного вывоза до 2 млн тонн грузов. Сейчас парк инновационных полувагонов составляет 185 тыс. единиц, «такого количества достаточно для полного обеспечения перевозок на Восточном полигоне», уверены в ОАО РЖД. По оценкам компании, для обеспечения потребностей Кузбасса по соглашению необходимо менее трети существующего парка.

В ОАО РЖД уточнили “Ъ”, что грузоотправители Кузбасса в 2024 году погрузили в инновационный подвижной состав по всем направлениям свыше 75 млн тонн угля, что на 40% превысило потребности в перевозках по новому соглашению. «По нашему мнению, крайне важным является вопрос заадресовки достаточного количества инновационных порожних полувагонов под погрузку в Кузбасс»,— добавили в компании.

Наталья Скорлыгина