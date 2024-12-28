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Коммерсантъ FM
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Уголь поедет почти как все

Соглашение о приоритетном экспорте заключают только с Кузбассом

Объем соглашений ОАО РЖД с угольными регионами, вследствие которых уголь в 2024 году занял порядка 60% всех мощностей Восточного полигона, в 2025 году будет заметно уменьшен. Как следует из сообщения правительства, ОАО РЖД обеспечит вывоз не менее 54,1 млн т угля из Кузбасса, но уголь других регионов будет вывозиться на условиях правил недискриминационного доступа, то есть без отдельных приоритетов.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Правительство по итогам заседания подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора экономики и отдельных ее отраслей правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций фактически подтвердило, что соглашения по гарантированному вывозу экспортного угля в восточном направлении на 2025 год ОАО РЖД заключит только с Кемеровской областью. В ходе заседания было отмечено, сообщает правительство, что ОАО РЖД «обеспечит вывоз не менее 54,1 млн т угля Кемеровской области в 2025 году, а также вывоз угля других регионов на условиях правила недискриминационного доступа к железнодорожным направлениям».

По условиям правил (ПНД), которые вступают в силу с 1 января, в рамках приоритетной третьей очереди, в которой в 2024 году вывозилось 99,3 млн т экспортного угля из шести угольных регионов, осуществляется перевозка грузов только на основании отдельных указов и распоряжений президента РФ. Такой документ существует только относительно экспорта угля из Кузбасса. Также отдельной резолюцией президента утвержден подход к вывозу угля из Новосибирской области, но он предполагает наращивание экспорта не в восточном направлении, а через порты юга (см. «Ъ» от 16 декабря).

При этом, вопреки намерению ОАО РЖД заключить с Кузбассом договоренность о вывозе не только угольных грузов (см. «Ъ» от 8 октября), в соглашении речь идет конкретно о вывозе угля. По информации “Ъ”, в первом квартале ОАО РЖД вывезет 15 млн т, во втором — 13,3 млн т, в третьем — 11,5 млн т и в четвертом — 14,3 млн т.

Росту перевозки по железной дороге мешают не только квоты

Не охваченный указами президента экспортный уголь едет в предпоследней категории очередности, что ослабляет его позиции на востребованном Восточном полигоне относительно других грузов. Однако на заседании вице-премьер Александр Новак заявил о необходимости обеспечить «предсказуемую тарифную политику для вывоза угля на внутренний рынок и на экспорт». Он, следует из сообщения правительства, поручил Минэнерго и Минтрансу провести совещания с представителями портов и ОАО РЖД для проработки оптимальной тарифной политики по вывозу угля.

Наталья Скорлыгина

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