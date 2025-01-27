Первым резидентом площадки «Титановой долины» под Сысертью стал ИП Симановский

Первыми резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» в селе Патруши (Сысертский городской округ, Свердловская область) стали компания «Сима-инвест» и ИП Симановский. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ИП Симановский и "Сима-инвест" стали первыми резидентами площадки "Титановой долины" под Сысертью

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ ИП Симановский и "Сима-инвест" стали первыми резидентами площадки "Титановой долины" под Сысертью

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам господина Ионина, соглашение о создании третьей площадки «Титановой долины» в Патрушах было подписано в конце декабря 2024 года. Ранее сообщалось, что на площадке под Сысертью компания «Сима-ленд» будет реализовывать проекты, связанные с логистикой и повседневными расходами. Так, здесь планируют разместить распределительный центр стоимостью порядка 9,2 млрд руб., а также автоматизированный логистический комплекс стоимостью в 1,6 млрд руб. Также на новой территории будут производить изделия из полимерных и других материалов — запуск производства обойдется в 422 млн руб., на создание производства парфюмерии и косметики потратят 200 млн руб., и еще 505 млн руб. — для текстиля. Всего будет создано более 4 тыс. новых рабочих мест.

Напомним, в сентябре 2023 года региональный Минстрой утвердил планировку площадки ОЭЗ в Сысертском городском округе площадью 122 га. Летом губернатор и директор «Сима-Ленда» Андрей Симановский подписали соглашение о строительстве распределительного центра компании за 5 млрд руб., также компания планировала открыть в районе Патрушей бетонный завод.

Анастасия Таначева