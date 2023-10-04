В Свердловской области «Сима-ленд» построит завод по производству бетона

Компания «Сима-ленд» построит завод по производству бетона в районе поселка Патруши (Свердловская область), сообщили в Е1. Строительство начнется 15 октября, производство планируют запустить в декабре, для завода уже нашли около 100 сотрудников.

По словам заместителя гендиректора компании, завод будет производить разномарочные бетоны и кладочные растворы. В месяц планируется выпускать до 20 тыс. кубометров продукции. «Наш бетонно-растворный узел имеет закрытый цикл производства, считающегося практически безотходным»,— цитирует Е1 заместителя гендиректора «Сима-ленда».

Напомним, компания «Сима-ленд» планирует построить распределительный центр и автоматизированный производственно-складской комплекс в Сысертском городском округе на новой площадке особой экономической зоны «Титановая долина».

Ева Коршунова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте