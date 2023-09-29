Минстрой утвердил планировку новой площадки «Титановой долины» в Сысерти

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области утвердило планировку четвертой площадки особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» в Сысертском городском округе, площадью 122 гектара. Как сообщили в департаменте информационной политики региона, там создадут крупный производственно-логистический центр.

По утвержденному проекту планировки, на площадке ОЭЗ с 2024 года начнут реализовывать не менее пяти инвестиционных проектов. Утверждение планировки позволит сформировать заявку в министерство экономического развития РФ для получения преференциального статуса.

Напомним, в июле стало известно о строительстве распределительного центра и автоматизированного производственно-складского комплекса компании «Сима-Ленд» на новой площадке ОЭЗ. Соглашения о намерениях по реализации инвестиционных проектов губернатор Евгений Куйвашев подписал с директором «Сима-Инвест» Андреем Симановским и генеральным директором ТД «Сима-Ленд» Константином Обоскаловым. Общий объём инвестиций составит более 5 млрд рублей.

По словам заместителя губернатора Свердловской области Дмитрия Ионина, на новых предприятиях будет создано более тысячи новых рабочих мест.

В мае Минстрой утвердил планировку третьей площадки ОЭЗ «Титановая долина» в Алапаевском городском округе, где построят крупнейший в России завод по производству стальных шаров.

Ева Коршунова

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