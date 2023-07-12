В Свердловской области построят распределительный центр и логопарк «Сима-Ленда» за 5 млрд рублей

В Свердловской области планирует построить распределительный центр и автоматизированный производственно-складской комплекс компании «Сима-Ленд». Новые объекты должны появятся в Сысертском городском округе на новой площадке особой экономической зоны «Титановая долина».

Соглашения о намерениях по реализации инвестиционных проектов губернатор Евгений Куйвашев подписал с директором «Сима-Инвест» Андреем Симановским и генеральным директором ТД «Сима-Ленд» Константином Обоскаловым. Об этом сообщает департамент информационной политики.

Инвестиции в проект распределительного центра превысят 3,1 млрд руб. Строительство начнется уже в этом года, запуск проекта запланирован на 2025 год. Проект производственно-складского комплекса «Патруши» же предусматривает не только объекта, но и разработку технологии автоматизации складской деятельности. Объем инвестиций в этот проект оценивается более чем в 1,8 млрд руб. На проектную мощность предприятие выйдет через пять лет.

Региональные власти ожидают, что к 2032 году реализация этих проектов обеспечит более 6 млрд руб. поступлений в бюджеты всех уровней в виде налогов и иных платежей.

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